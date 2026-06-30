Caprichoso vence o Festival de Parintins em disputa apertada

Agremiação azul e branca ganhou a 59ª edição do evento

Publicado em 29/06/2026 às 21:00

Alterado em 30/06/2026 às 19:10

O Boi-bumbá Caprichoso encerrou, neste domingo (28/06), sua participação no 59º Festival de Parintins com o espetáculo "Norte Brasil – Chão de Bravos", tema da terceira e última noite de apresentações. A proposta valorizou a memória, da identidade cultural e das tradições dos povos da Região Norte Foto: Mauro Neto/Secom AM

Depois da vitória do Brasil sobre o Japão pela Copa do Mundo, a emoção se transferiu para o Festival de Parintins, no Amazonas. Em uma disputa muito equilibrada, o Boi Caprichoso sagrou-se campeão da 59ª edição do evento com 1.259 pontos, contra 1.258,3 do Boi Garantido, que ficou com o segundo lugar por uma diferença mínima.

A vitória foi confirmada após três noites de apresentações no Bumbódromo, arena que reúne cerca de 20 mil pessoas. Com as cores azul e branca, o Caprichoso celebrou o resultado ao fim do festival, realizado entre sexta-feira (26) e domingo (28), em uma das finais mais acirradas do país.

Como foi a disputa entre Caprichoso e Garantido

As notas foram atribuídas por 10 jurados, e a apuração mostrou o equilíbrio da competição desde o início. Na primeira noite, houve empate: 419,6 para cada boi. Na segunda, o Caprichoso venceu por 419,7 contra 419,3, e voltou a superar o rival na terceira noite, com 419,7 contra 419,4.

No total, foram avaliados 21 itens, divididos entre categorias individuais e coletivas. Entre os quesitos analisados estão apresentador, levantador de toadas, cunhã-poranga, evolução do boi-bumbá, toada, alegorias e outros elementos que compõem o espetáculo.

Os quesitos avaliados no festival

Os critérios de avaliação são divididos em três blocos. O Bloco A inclui apresentador, levantador de toadas, batucada, amo do boi, toada, galera e organização do conjunto folclórico. O Bloco B reúne porta-estandarte, Sinhazinha da Fazenda, Rainha do Folclore, Cunhã-poranga, evolução, pajé e coreografia.

Já o Bloco C contempla temas ligados à tradição amazônica, como ritual indígena, povos indígenas, tuxauas, figura típica regional, alegoria, lenda amazônica e vaqueirada. Em cada uma das três noites, cada boi teve entre duas horas e duas horas e meia para se apresentar diante do público e dos jurados.

Temas apresentados pelos bois

O Caprichoso levou à arena o tema “Brinquedo que Canta seu Chão”, enquanto o Garantido apresentou “Parintins: Portal do Encantamento”. As duas propostas ajudaram a movimentar o público e reforçaram a tradição do festival, que transforma Parintins em palco de uma das maiores manifestações culturais do Brasil. (com informações da Agência Brasil)