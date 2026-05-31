Sesc terá centro de ciências e culturas perto da Candelária, no Centro do Rio

Novo espaço vai oferecer programação com cursos, mediações, encontros e exposições

Publicado em 31/05/2026 às 17:01

Alterado em 31/05/2026 às 17:01

Pela primeira vez no Rio de Janeiro, o escritor e neurobiólogo italiano Stefano Mancuso fará uma palestra, no próximo dia 9, na abertura do Centro de Ciências e Culturas Sesc RJ (CCCS) e da Galeria VÃO, localizados na Avenida Presidente Vargas, 62, arredores da Candelária, no Centro da cidade. A inscrição para o encontro com o cientista é gratuita e deve ser realizada pelo formulário online (abaixo).



Autor de obras como “Revolução das Plantas”, que o tornou referência global no debate sobre outras formas de inteligência e organização coletiva, Mancuso é um dos pesquisadores mais reconhecidos do mundo no campo da neurobiologia vegetal. Professor da Universidade de Florença, suas pesquisas sobre inteligência, memória e comunicação das plantas redefiniram o modo como a ciência compreende o reino vegetal.



Instalados no edifício que abriga a Cápsula - Centro de Inovação Senac RJ, o CCCS e sua Galeria VÃO ampliam as oportunidades do espaço ao oferecer uma programação contínua de cursos, mediações, encontros, exposições e atividades baseadas na interseção entre ciências e humanidades.



Localizada no térreo do prédio, a Galeria VÃO passa a integrar o corredor cultural que inclui vizinhos como o CCBB, a Casa Brasil, o Centro Cultural dos Correios, além da proximidade com o Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR) e o Museu do Amanhã, através da Orla Conde. O novo espaço chega com um programa curatorial comprometido com o encontro entre arte e ciência.



A primeira exposição é inspirada no livro “Revolução das Plantas”, de Mancuso. A mostra reúne fotografias, instalações, pinturas e gravuras dos artistas Ana Kemper, Beta Azevedo, Castiel Vitorino Brasileiro, Isa Muriá, Luiz Zerbini, Moara Tupinambá, Renata Padovan, Rosana Palazyan, cujos trabalhos transitam entre natureza e tecnologia. A visitação poderá ser feita de terça a domingo, das 10h às 17h.



“A galeria nasce do desejo institucional de criar um espaço que cultive, na mesma proporção, a mediação e divulgação do conhecimento científico, a fruição artística e a reflexão crítica, fios costurados a partir do diálogo entre os programas Cultura e Educação do Sesc RJ, no intuito de pensar mundos contemporâneos nos quais caibam outros mundos, bem como as diversas formas de habitá-los”, acrescenta Moises Nascimento, coordenador do CCCS.



SERVIÇO: Inauguração do Centro de Ciências e Culturas Sesc RJ (CCCS) / Data: 09 de junho, das 15h às 19h / Abertura do CCCS e da Galeria VÃO / Palestra de Stefano Mancuso / Abertura da exposição coletiva “Revolução das Plantas”. / Inscrições gratuitas pelo formulário online . / Local: Av. Presidente Vargas, 62 – Centro, Rio de Janeiro / Gratuito. Sujeito a lotação.



Exposição “Revolução das Plantas” / Visitação: terça a domingo, das 10h às 17h / Período: junho a outubro de 2026 / Artistas: Ana Kemper, Beta Azevedo, Castiel Vitorino Brasileiro, Isa Muriá, Luiz Zerbini, Moara Tupinambá, Renata Padovan e Rosana Palazyan / Entrada gratuita.