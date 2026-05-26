Literatura e artes para crianças da Rocinha

Publicado em 26/05/2026 às 16:20

Alterado em 26/05/2026 às 16:20

Há um ano, cerca de 100 crianças – de quatro a 15 anos - moradoras da Rocinha, no Rio de Janeiro, participam do projeto “Cultura para Convivência e Fortalecimento de Vínculos”, da Casa Maria de Nazaré, onde desenvolvem atividades literárias e artísticas.

A Casa acaba de abrir 20 vagas para novas crianças e jovens. As inscrições podem ser feitas na Casa Maria de Nazaré (Rua Um), presencialmente, de segunda a quinta, das 08h30 às 15h30, sendo necessário apresentar CPF e RG dos responsáveis.

O projeto visa facilitar a percepção do sentimento de pertencimento, sociabilidade, autoestima, identidade, motivação para os estudos e interesse pelo conhecimento, o que contribui para o desenvolvimento cognitivo e artístico dos jovens.

A coordenadora do projeto, Rosemary Fraenkel, ressalta a importância de levar cultura para crianças em situação de vulnerabilidade. “Estas atividades são importantes porque despertam o gosto pela leitura e a criatividade. Os participantes do projeto gostam quando veem algo criado por eles”.

Ao longo deste período, foram realizados 10 eventos culturais (Encontro Literário em homenagem ao Dia do Livro infantil, Encontro de Carnaval, com atividades de confecção de fantasias realizadas nas oficinas de artes, Comemoração do Dia das Crianças com peça de teatro, Feira do Livro com contação de história, leitura coletiva e confecção de livros artesanais, Oficina de teatro, entre outros) e passeios culturais, como visitas a museus, bibliotecas e exposições.