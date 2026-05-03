CADERNO B
Megashow de Shakira leva 2 milhões à praia de Copacabana
Por CADERNO B
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Publicado em 03/05/2026 às 11:28
Alterado em 03/05/2026 às 11:58
RIO DE JANEIRO - Em um megashow emocionante, com mais de duas horas de duração, a cantora colombiana Shakira transformou a praia de Copacabana em uma grande celebração da energia latina e da resiliência feminina, misturando música eletrônica, sucessos clássicos e canções inéditas.
Interagindo com os cerca de dois milhões de espectadores presentes, a artista reforçou sua conexão cultural com o Brasil, algo que também se refletiu no caráter social do espetáculo, dedicado às mulheres.
"Nós, mulheres, a cada queda, nos levantamos mais sábias, mais fortes e mais resilientes. Mulheres não choram mais", declarou Shakira.
Além de destacar a resiliência feminina, a cantora também expressou gratidão ao país, que contribuiu para sua projeção internacional.
"Pensar que cheguei aqui com 18 anos, sonhando em cantar para vocês. E agora olhem só isso. A vida é mágica. Brasil, eu te amo", afirmou, relembrando o início de sua trajetória.
O espetáculo contou ainda com a participação de grandes nomes da música brasileira, como Anitta, Caetano Veloso e Maria Bethânia. A escola de samba Unidos da Tijuca também marcou presença.
A cantora Ivete Sangalo participou do evento e animou o público com seu ritmo contagiante e clima festivo.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, afirmou que cerca de dois milhões de pessoas estiveram presentes no show. O público se aproximou do recorde de 2,1 milhões registrado na apresentação de Lady Gaga no ano passado. (com Ansa)