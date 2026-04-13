Biblioteca A Casa Amarela inaugura espaço cultural na Cinelândia

...

Publicado em 13/04/2026 às 16:27

Alterado em 13/04/2026 às 16:27

A estação Cinelândia do MetrôRio se tornou um espaço de celebração da cultura e da leitura com a inauguração da Biblioteca A Casa Amarela.



“A Casa Amarela nasceu de um sonho coletivo e hoje se torna realidade. Queremos que a biblioteca seja um espaço vivo de troca, reflexão e inclusão”, afirma o idealizador Pedro do Livro, que há quatro anos toca o projeto.



Para Simone Feil, gerente de Comunicação do MetrôRio, a iniciativa é democrática e de grande impacto:

“Ter uma biblioteca em um espaço público de alto fluxo, no coração da área cultural do Centro do Rio, é uma forma de levar cultura a todos".



Para Danielle Barros, secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, a inauguração celebra o sonho de Pedro.

“Quando eu olho A Casa Amarela aqui na estação Cinelândia, nesse lugar onde passam tantas pessoas, a gente se inspira e deixa florescer a essência que os afazeres do dia tentam roubar de nós. Vida longa à Biblioteca Casa Amarela e que muitas outras estações venham”.



Conceituada como uma "Biblioteca de Cuidados" da região de Anchieta, A Casa Amarela funcionará na estação Cinelândia de segunda a quinta-feira, das 8h às 19h, e sexta e sábado, das 16h às 19h, com empréstimo gratuito de livros em todo expediente.