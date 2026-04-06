Publicado em 06/04/2026 Ã s 17:16

Alterado em 06/04/2026 Ã s 17:16

Nessa quinta-feira (9), a prestigiada Orquestra Sinfônica Villa-Lobos, sob a regência do maestro Adriano Machado, sobe ao palco do Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, para um concerto inédito e único. A noite sinfônica, cheia de bossa, terá convidados especiais: Roberto Menescal, Wanda Sá, Alaíde Costa e Theo Bial darão voz a clássicos inesquecíveis, guardados na memória e na alma de diferentes gerações.



A apresentação inicia o projeto multiplataforma "Bossa Nova hoje e Sempre", que vai celebrar a Bossa Nova, Patrimônio Cultural do Brasil, com portal digital, shows, concertos, álbum e uma grande exposição ao longo de 2026 e 2027. O repertório da noite inclui jóias da Bossa Nova, como “Chega de saudade”, “Wave”, “Samba do avião”, “Garota de Ipanema”, “Manhã de Carnaval”, “Insensatez”, entre muitas outras.



Considerado um dos arquitetos fundadores do gênero, o cantor, compositor, violonista e produtor Roberto Menescal apresentará canções feitas em parceria com Ronaldo Bôscoli (como “O barquinho”) e dividirá momentos com Wanda Sá, em “Vagamente”, e “Rio”, com Theo Bial. Com Alaíde Costa, Menescal apresentará “Wave”, clássico de Tom Jobim.



E como os clássicos vão soar, acompanhados de uma orquestra? É o próprio ‘Menesca’ quem nos conta:



"Eu acho que não mudam muito. A gente passou pro maestro o tipo de coisa que a gente faz, as harmonias e tudo. E ele cria em cima. Mas eu acho que vai ser muito na nossa jogada. Há muito tempo que a gente não faz nada com orquestra". diz.



Neste show especial, um dos nomes que Menescal considera como um ‘herdeiro da bossa nova’, estará presente:



"São vários (os herdeiros). Tem o Theo Bial, com quem tenho feito shows. Fui ao Japão com ele. Estamos fazendo um disco juntos. É um grande herdeiro da bossa, com seus 27 anos. Tem a Analu Sampaio, uma baiana maravilhosa, que mora em São Paulo, com 18 anos, que é das melhores coisas que já ouvi, não só agora, mas em toda a minha vida! Tem também os irmãos Campolongo, Mari e Davi. Ele, um pianista de mão cheia, de uns 20 anos (tem 19); e ela parece que fez 12 (tem 10). São dois intérpretes maravilhosos de nossa musica. Tem o Will Santt (21 anos), que toca muito bem, parece o João Gilberto tocando, canta muito macio. Tem a neta do João, Sofia Gilberto, acabei de gravar com ela. Tem 10 anos de idade. O que não falta é gente que tá curtindo a nossa música e andando com ela."



Por fim, Menescal nos disse o que ele toma, para estar sempre bem humorado e ser uma pessoa jovial e tão ativa:



"Eu tomo música. Vivo de música. E com isso vou conhecendo gente nova, e tenho vontade de seguir. Meu momento é agora. Eu tenho saudades é do futuro. Como dizia o Ronaldo Bôscoli: ‘quem vive de passado é samba canção."

