Celebração de 85 anos de Jorge Mautner terá transmissão online

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Publicado em 24/03/2026 às 08:27

Alterado em 24/03/2026 às 08:41

Por Anna Karina de Carvalho - A celebração dos 85 anos de Jorge Mautner mobilizou o público antes mesmo de começar. Com ingressos esgotados em poucos minutos, a homenagem A Força Secreta Daquela Alegria ganhou uma alternativa para atender à alta demanda: o evento será transmitido online, ampliando o acesso ao encontro dedicado a um dos nomes mais singulares da cultura brasileira.

Marcada para esta terça-feira (24), às 17h, na Fundação Casa de Rui Barbosa, em Botafogo, na capital fluminense, a programação vai reunir artistas, escritores e pensadores para refletir sobre a trajetória multifacetada de Mautner, cuja obra atravessa a música, a literatura, o cinema e o pensamento cultural.

Aos 85 anos, o artista segue em plena atividade criativa, mantendo-se como uma referência da inventividade brasileira.

O evento começa com uma mesa de debates, com a participação da atriz Fernanda Torres, do músico e escritor Fausto Fawcett e do jornalista Cláudio Leal, sobre a presença de Mautner no teatro, na literatura e no cinema.



Jorge Mautner em foto recentemente publicada no Facebook Foto: divulgação

A relação do autor com os palcos inclui, por exemplo, a adaptação de sua obra A Química da Ressurreição para o teatro, da qual ele também participou como ator.

Na sequência, os músicos Caetano Veloso e Gilberto Gil abordam o legado de Jorge Mautner, marcado por parcerias históricas e trocas criativas que remontam ao período de exílio em Londres.

Dessa convivência nasceram canções emblemáticas da música brasileira, como Maracatu Atômico e Vampiro, que dimensionam a influência de Mautner na produção artística do país.

Além dos debates, a programação inclui apresentações musicais. A abertura será conduzida pelo cantor e compositor Rubinho Jacobina, que apresenta repertório inspirado no universo do homenageado, com referências ao samba tradicional.

O encerramento promete um momento intimista, com o próprio Mautner no palco ao lado da cantora e violonista Cecília Beraba, sua parceira musical nos últimos anos.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou a relevância da iniciativa que reafirma o papel da instituição na preservação e valorização do pensamento brasileiro: "Aobra de Mautner inspira novas formas de olhar o país, combinando imaginação, liberdade e reflexão crítica", disse em nota.

O presidente da Fundação, Alexandre Santini, também ressaltou o caráter singular da produção do artista, "marcada por múltiplas linguagens e por uma reflexão profunda" sobre a formação e o destino histórico do Brasil.

Com curadoria de João Paulo Reys e Maria Borba, o evento integra as ações da Casa de Rui Barbosa voltadas à promoção do pensamento e da cultura nacional, reunindo diferentes gerações em torno de um legado que permanece atual e em constante movimento.

A transmissão online, disponibilizada nas redes sociais da instituição, surge como alternativa para democratizar o acesso a uma homenagem que, mesmo antes de começar, já se consolidava como um dos encontros culturais mais disputados da semana no Rio.

Serviço:

Transmissão às 17h, pelo canal do YouTube da Fundação Casa de Rui Barbosa.