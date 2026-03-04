Focus Cia de Dança estreia 'Bodas' no Municipal nessa quinta

Espetáculo comemora 25 anos da consagrada trupe de Alex Neoral e Tati Garcias

Publicado em 04/03/2026 às 13:24

Alterado em 04/03/2026 às 13:24

Estreia nessa quinta-feira, apenas para convidados, e na sexta para o grande público, o novo espetáculo da Focus Cia de Dança. "Bodas" foi criado para comemorar os 25 anos do grupo fundado por Alex Neoral e Tati Garcias.

Criada pelo coreógrafo e diretor artístico Neoral, a montagem marcará assim a estreia nacional do novo trabalho.

Um telão no palco, parte da cenografia assinada por Natalia Lana, traz imagens e efeitos de um tempo-espaço diferente na montagem. “Bodas” convida a plateia a perceber 16 dos espetáculos do repertório da Focus de forma diversa. É que Alex Neoral retirou de cada uma das coreografias (como as recentes “As canções que você dançou pra mim”, “Vinte”, “De Bach a Nirvana”, “Carlota – Focus Dança Piazzolla” e “Entre a pele e a alma”) a base para criar uma montagem inteiramente nova. O espetáculo tem a duração de 75 minutos.





Tati Garcias e Alex Neoral: 25 Foto: Leonardo Aversa

Misto de passado, presente e futuro, “Bodas” é conduzida pela colagem sonora em que despontam Chico Buarque, Ney Matogrosso, Philip Glass, Steve Reich, Astor Piazzolla, Bach, Nirvana e muito mais.

Diversos circuitos performáticos marcam o roteiro de “Bodas”, em que a maior protagonista é a dança percebida através da metalinguagem. “A Focus vem de dois espetáculos de polaridades opostas, ‘Carlota’, de 2023, e ‘Entre a pele e a alma’, de 2024. Agora, no espetáculo de 25 anos, faço uma escolha segura por entender o caminho que percorremos. A maior parte desse caminho com o patrocínio da Petrobras, o que amplia em tudo a forma como a Focus existe hoje. A começar pela oportunidade de contarmos com nossa própria sede. E, também, proporcionar cuidados aos bailarinos fora de cena. Algo impensável quando eu dançava”, analisa Alex Neoral.



Referência dentro e fora do Brasil, realizando em média 80 apresentações anualmente, a companhia embarca este ano para Argentina, Portugal e China com seu repertório. Além de ter sido declarada Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico de Natureza Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a companhia recebeu também o Prêmio Heloneida Studart. Celebrou as honrarias com uma cerimônia em novembro, em sua sede. Por seus espetáculos, a Focus Cia de Dança conquistou diversos prêmios. Nessa celebração, desde março de 2025 a companhia realiza a Circulação Petrobras Focus 25 anos, com apresentações por todo o Brasil.



Régua e compasso da organização de cada etapa das montagens e da rotina da Focus Cia de Dança, Tati Garcias responde pela gestão de todos os fatores. Chega a ter 30 grupos no whatsapp para coordenar idas e vindas das turnês, além dos preparativos de cada estreia.

Feito raro na dança brasileira, a Focus tem sua sede instalada há sete anos num sobrado da Praça Tiradentes, com sala de ensaio, vestiário, escritório sempre cheio de dança por todas as partes. A sede abriga a rotina de aulas, encontros e reuniões. Na maior parte do tempo, os dez bailarinos repetem várias coreografias simultaneamente.

“Eu e o Alex somos amigos há 30 anos. Faz toda diferença na gestão geral da companhia eu ter sido integrante. Dancei na primeira formação. Foi o amor pela dança que nos uniu a todos nessa jornada. Ao assumir outra função, tenho a meu favor a compreensão de tudo que gira em torno do bailarino e dos artistas da ficha técnica, além de uma visão estratégica sobre itinerância, dentro e fora do Brasil”, destaca a diretora.

“Em nossa sede, temos a base com que sonhamos em nossos primeiros anos de trabalho. Atualmente, nos dias livres, há também a Focus Espaço de Criação, com várias atividades para quem atua em dança”, conta Tati Garcias. Fora da sede, há assídua comunicação entre os criativos das montagens, além da habitual atenção à saúde dos bailarinos. “O patrocínio exclusivo da Petrobras é fundamental para a companhia estar entre as grandes referências da dança contemporânea do Brasil”, resume.



“Bodas” é dançado por Afonso Gondin, Bianca Lopes, Bruno Feliciano, Carolina de Sá, Cosme Gregory, Guilherme Nunes, Olivia Pureza, Paloma Tauffer, Wesley Tavares e Yasmin Mattos.

Serviço: Bodas - Focus Cia de Dança – Dir. Alex Neoral / Estreia dia 6 de março de 2026 às 19h

Theatro Municipal do Rio de Janeiro / Praça Floriano, S/N - Centro, Rio de Janeiro / Classificação etária: 12 anos / Duração: 75 minutos | Lotação: 2100 lugares / Sessões também dia 7 de março, às 19h e 8 de março às 17h / Funcionamento da bilheteria: Seg a sexta - 10h às 18h* / Sábado - das 10h às 13h* / *Nos dias de espetáculo até o Início do Espetáculo / Vendas on-line. Ingressos: De R$ 10 a R$ 80.

