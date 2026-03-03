Livro revela múltiplos imaginários de Copacabana

Obra da pesquisadora Alessandra Porto revela contrastes entre memória, cotidiano e vida urbana contemporânea do bairro mais simbólico da cidade

Publicado em 03/03/2026 às 12:08

Alterado em 03/03/2026 às 13:25

A obra é um desdobramento da tese de doutorado da autora Foto: divulgação

No mês em que o Rio de Janeiro celebra mais um aniversário, o bairro mais emblemático da história da cidade ganha um retrato sensível, profundo e surpreendente no livro "Copacabana e seus múltiplos imaginários", da professora e pesquisadora Alessandra de Figueiredo Porto, que será lançado nessa quinta-feira (5), na Livraria Folha Seca, no Centro.

A obra, um desdobramento da tese de doutorado da autora, revela como moradores e frequentadores de diferentes gerações constroem sentidos, memórias e identidades a partir de suas experiências no bairro. Baseado em depoimentos reais e em uma cartografia afetiva de Copacabana, o livro tematiza os contrastes do bairro, que até o fim do século XIX era uma região com chácaras habitadas por pescadores e isolada por morros, antes de se transformar em um dos principais símbolos urbanos do país.



Alessandra Porto é doutora em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Foto: divulgação

“Existe uma Copacabana do dia, do lazer diurno, que também vive a lógica do corre cotidiano, com suas obrigações e deveres. É a Copacabana dos idosos, das farmácias, dos ‘cidadãos de bem’ passeando na Atlântica. Contudo, Copacabana também existe — e se apresenta de modo pujante — quando se trata das experiências da noite, das sombras, do afrouxamento, da subterraneidade das coisas, do lazer noturno. É a Copacabana do fundo das aparências, do fervo, das prostitutas”, explica.

Para o professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Ricardo Freitas, que assina a orelha da obra, o destaque deve-se também à presença de fatos curiosos sobre Copacabana, que incluem o Biscoito Globo, os cassinos dos anos dourados, o Beco das Garrafas, as boates, a moda-praia, o calçadão da praia, entre tantas outras manifestações presentes no imaginário do bairro.

Ao longo dos capítulos, o livro percorre símbolos marcantes da cultura carioca, como a vida praiana, os espaços de lazer, as práticas de consumo e as manifestações juvenis. Dessa forma, revela Copacabana como um território vivo de contrastes, afetos e identidades em constante transformação.

Mais do que um retrato de bairro, a obra propõe uma reflexão contemporânea sobre cidade, memória, cultura urbana, juventude, lazer, turismo e os múltiplos modos de ser carioca.

A autora

Alessandra Porto é doutora em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professora adjunta da Faculdade de Comunicação Social da Uerj. Também é professora do Ibmec. Atua como pesquisadora do laboratório "Comunicação, Arte e Cidade" (CAC-Uerj).

Serviço

Livro: Copacabana e seus múltiplos imaginários

Autora: Alessandra de Figueiredo Porto

Data: 5 de março

Horário: 18h

Local: Livraria Folha Seca

Endereço: Rua do Ouvidor, 37, Centro.

Mais informações: 21 97256-2083