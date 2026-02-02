Caetano e Bethânia levam o Grammy de Melhor Álbum de Música Global

...

Publicado em 01/02/2026 às 21:56

Alterado em 02/02/2026 às 09:59

Lula com Maria Bethânia, o anfitrião, Chico Buarque de Holanda, e Caetano Veloso Ricardo Stuckert

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram o neste domingo (01)Grammy Awards 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global com o disco Caetano e Bethânia Ao Vivo.

O prêmio foi recebido em nome deles pela apresentadora Dee Dee Bridgewater, durante evento em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A produção premiada é umregistro da turnê dos dois artistas. A conquista coroou o momento artístico marcado por reencontros afetivos com o público e pela reafirmação da força da canção brasileira no cenário internacional.

O álbum, gravado ao longo da turnê que atravessou diversas cidades brasileiras com casas lotadas, reúne sucessos das trajetórias individuais dos dois artistas, como Reconvexo e Vaca Profana, além de uma versão inédita de Fé, composição de Iza com nova leitura nas vozes dos irmãos.

Ao comemorar a vitória nas redes sociais, Caetano e Bethânia escreveram:

"Que alegria em vencermos o @grammys de Melhor Álbum Internacional juntos! Em especial, gostaríamos de agradecer aos músicos que ao nosso lado, fizeram esse disco acontecer. O nosso muito obrigado a todos que ouviram o disco, foram aos shows e compartilharam desta história conosco!"

Para Maria Bethânia, o primeiro Grammy representa a consagração internacional após décadas de carreira.

Para Caetano, essa foi a sexta indicação ao Grammy e a terceira premiação. O artista baiano já venceu duas vezes: com Livro(1998) e João Voz e Violão(2000), álbum de João Gilberto que produziu.

'Dois gigantes da nossa arte', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou a vitória dos baianos.

“Orgulho de ver dois gigantes da nossa arte sendo celebrados assim”, escreveu o presidente em publicação nas redes sociais.

“A música de vocês atravessa gerações, toca a alma do nosso povo e mostra ao mundo a grandeza da cultura brasileira”, acrescentou Lula. (com Agência Brasil)