Um 'salve' para os quadrinhos brasileiros

Publicado em 30/01/2026 às 09:05

Nesta sexta-feira, dia 30 de janeiro, se comemora o Dia do Quadrinho Brasileiro. Foi nesta data, em 1869, que Ângelo Agostini publicou “As aventuras de Nhô-Quim ou impressões de uma viagem à corte”.

Para não deixar passar em branco esse importante momento da cultura nacional, diversos quadrinistas cariocas atenderam ao chamado dos cartunistas Kado (Gordo Aranha e Rock Zine Fest), Johandson (Freak Show) e Renato Lima (Pockets Comics) e se reunirão para comemorar a data!

Por isso, neste domingo, dia 1º de fevereiro, tem edição especial do evento “Agáquês – Celebrando o quadrinho brasileiro!”. Vai ter feira de quadrinhos com diversos expositores, bate-papo com especialistas e, para fechar, um belo show acústico com a banda Melvin e os Inoxidáveis.

O evento começa às 15 horas e será realizado na Vizinha 123, Rua Henrique Novaes 123 – Botafogo.

Entrada Franca



IMPORTANTE: Vai rolar transmissão da Super Copa - Flamengo vs. Corinthians - na TV!



Cartaz promocional do evento Foto: reprodução

GUIA

AGÁQUÊS - Celebrando O Quadrinho Brasileiro!

Entrada Franca

De 15h às 22h

VIZINHA 123 @vizinha123

R. Henrique de Novais, 123 - Botafogo