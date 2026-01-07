Mostra de Tiradentes terá 13 longas em pré-estreia mundial

.

Publicado em 07/01/2026 às 10:45

Alterado em 07/01/2026 às 15:17

As exibições começam dia 23 e vão até 31 de janeiro - Imagem do filme 'Pequenas criaturas' Foto: Pablo Baião/Divulgação

Por Anna Karina de Carvalho - A Mostra de Cinema de Tiradentes, considerada a primeira grande vitrine do cinema brasileiro no calendário anual de festivais, divulgou nesta semana a programação das mostras competitivas Olhos Livres e Aurora, que integram a 29ª edição do evento.

As exibições começam dia23 a vão até 31 de janeiro, na cidade histórica mineira de Tiradentes, com entrada gratuita.

Ao todo, 13 longas-metragens em pré-estreia mundial compõem as duas mostras, avaliadas pelo Júri Oficial e pelo Júri Jovem, em diálogo com o tema desta edição, Soberania Imaginativa.

Para a coordenadora-geral da Mostra, Raquel Hallack, o evento mantém papel estratégico no setor.

A mostra abre o calendário audiovisual brasileiro e funciona como um termômetro para as produções que vão ganhar destaque ao longo do ano, afirmou.

Segundo Raquel Hallack, a edição reúne 140 filmes brasileiros em pré-estreias nacionais, refletindo a diversidade estética, narrativa e regional do cinema contemporâneo.

É um território fértil que antecipa tendências, lança novos nomes e fortalece a produção audiovisual brasileira, completou.

Mostra Olhos Livres

Voltada a cineastas com trajetória consolidada, a Olhos Livres reúne obras que investem na liberdade formal e no risco estético.

Em 2026, a seleção inclui: Meu Tio da Câmera, de Bernard Lessa (ES);Tannhäuser, de Vinícius Romero (SP);Anistia 79, de Anita Leandro (RJ);As Florestas da Noite, de Priscyla Bettim e Renato Coelho (SP);O Enigma de S., de Gustavo de Mattos Jahn (RJ);Ao Sabor das Cinzas, de Taciano Valério (PE); eAmante Difícil, de João Pedro Faro (RJ).

Mostra Aurora

Dedicada a longas-metragens de estreia, a Aurora segue como espaço de revelação.

A programação trazVulgo Jenny, de Viviane Goulart (GO);Sabes de Mim, Agora Esqueça, de Denise Vieira (DF);Politiktok, de Álvaro Andrade (BA);A Voz da Virgem, de Pedro Almeida (RJ);Para os Guardados, de Desali e Rafael Rocha (MG); eObeso Mórbido, de Diego Bauer (AM).

Segundo a coordenação, muitos dos filmes foram realizados com recursos próprios ou editais de baixo orçamento, evidenciando a força do cinema independente.

Um dos espaços mais aguardados da Mostra, o Cine-Praça transforma o Largo das Forras em sala de cinema ao ar livre, com sessões seguidas de bate-papo. A programação neste anoinclui os filmes : Querido Mundo(Miguel Falabella),O Último Episódio(Maurílio Martins),Pequenas Criaturas(Anne Pinheiro Guimarães),Herança de Narcisa(Clarissa Appelt e Daniel Dias),Em Dolores(Marcelo Gomes e Maria Clara Escobar) eLadeiras da Memória Paisagens do Clube da Esquina(Raabe Andrade e Daniel Caetano), além de sessões de curtas de segunda a quarta-feira.

Além das exibições, a mostra mantém forte investimento em atividades formativas, com 16 ações gratuitas entre oficinas, workshops e masterclasses. Desde a primeira edição, a formação é parte essencial da nossa identidade, destacou Hallack.

A programação completa está disponível no site oficial do evento. (com Agência Brasil)