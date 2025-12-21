2026 será o Ano da Cultura China-Brasil

Publicado em 21/12/2025 às 18:23

Alterado em 21/12/2025 às 18:24

Em encontro organizado pelo China Media Group Latin America, pelo Centro de Programação de Filmes, Dramas e Documentários do CMG e do China International Television Corporation, durante o lançamento do filme “Shenzhou 13”, no Hotel Fairmont Copacabana, foi anunciado o Ano da Cultura China-Brasil 2026.



Na ocasião, o China Media Group apresentou duas plataformas de “streaming” que disponibilizam produções audiovisuais chinesas no Brasil.



O diretor de “Shenzhou 13”, Zhu Yiran, e a cônsul-geral da China, Tian Min, confraternizaram com os convidados, entre eles, o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Octávio Costa, o secretário de Cultura e das Utopias de Maricá, Sady Bianchin, a ex-ministra da Cultura, Ana de Hollanda, a curadora do MAR (Museu de Arte do Rio de Janeiro), Helena Severo, o pró-reitor de Gestão e Governança da UFRJ, Fernando Peregrino, e a historiadora Denize Goulart, filha do ex-presidente João Goulart, a primeira autoridade brasileira a visitar a China, em 1961, como vice-presidente da República de Jânio Quadros (que renunciou logo depois).



O filme “Shenzhou 13” foi produzido a partir das imagens impressionantes captadas pelos astronautas chineses a bordo da estação espacial da China, em resolução 8k, com registros do cotidiano em órbita.