Exposição em Brasília celebra 50 anos do Dicionário Aurélio

Publicado em 07/12/2025 às 13:03

Alterado em 07/12/2025 às 23:12

Por Wellton Máximo - Brasília recebe, pela primeira vez, parte do acervo de Aurélio Buarque de Holanda, um dos mais importantes nomes da lexicografia brasileira. A exposição Palavras que Voam: Acervo Aurélio Buarque de Holanda será inaugurada neste sábado (6) no Sesi Lab, marcando as comemorações pelos 50 anos do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, obra que se tornou referência nacional desde seu lançamento, em 1975.

Produzida originalmente pela Casa Firjan, vinculada à Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a mostra fica em cartaz até 30 de março de 2026. A abertura, no sábado, tem entrada gratuitapara quem se inscreveu com antecedência. A partir de domingo (7), os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Esta é a primeira viagem da exposição fora do Rio de Janeiro, onde a Casa Firjan mantém, desde 2018, o acervo sob sua guarda.

Para a superintendente de Cultura do Sesi, Claudia Ramalho, trazer o material à capital federal é uma oportunidade singular:

Celebramos não apenas um livro, mas uma obra cultural que moldou a forma como o Brasil enxerga sua língua. Queremos que o visitante saia com a sensação de que as palavras voam e transportam saberes, memórias e futuros, afirma.

Novo espaço

A exposição inaugura o novo espaço multiuso do Sesi Lab, onde funcionava a loja do museu, que passou por adaptação para receber mostras de médio e grande porte. Ali, o público poderá explorar diferentes dimensões do trabalho de Aurélio: manuscritos, anotações, correspondências, referências intelectuais e o processo editorial que levou à criação de um dos dicionários mais populares do país.

Cristiane Alves, gerente geral de Desenvolvimento e Inovação Empresarial da Firjan, destaca o caráter contemporâneo da mostra:

Mais do que uma homenagem, a exposição é um convite à imersão no universo intelectual de Aurélio. Sua trajetória atravessou artes, jornalismo, crítica literária, educação e a lexicografia. O dicionário é, por natureza, uma obra que se renova, acompanha o espírito de sua época e dialoga com futuro, afirma.

A mostra é dividida em quatro núcleos:

Linha do Tempo: apresenta os marcos da vida do lexicógrafo e a evolução de sua obra, incluindo a relevância editorial das grandes tiragens do dicionário.



O Dicionário: revela o processo de construção do Aurélio, suas metodologias e edições ao longo de cinco décadas.



Acervo: reúne anotações pessoais, dedicatórias, documentos e exemplares que expressam a diversidade intelectual do autor.



Língua Viva: discute a transformação constante da língua portuguesa e o papel das expressões populares.

Um documentário exclusivo complementa a experiência, com depoimentos de nomes ligados à história da obra, como o tradutor Paulo Geiger, editor do dicionário, e Nora Rónai, além do destaque à atuação de Marina Baird Ferreira, esposa de Aurélio, responsável pela logística da publicação da primeira edição, em 1975.

Serviço: Exposição Palavras que Voam Acervo Aurélio Buarque de Holanda / Abertura: 6 de dezembro de 2025 (entrada gratuita) / Período de visitação: até 30 de março de 2026 / Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) / Local: Sesi Lab, Brasília.

