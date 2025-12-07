ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Domingo, 07 de Dezembro de 2025

CADERNO B

Gravuras são roubadas de exposição em biblioteca em São Paulo

Por CADERNO B

Publicado em 07/12/2025 às 16:12

Alterado em 07/12/2025 às 23:03

Dois homens roubaram, na manhã de hoje (7), oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Cândido Portinari de uma exposição na Biblioteca Mário de Andrade.

O crime foi confirmado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que informou o ataque à exposição Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade, realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna (MAM).

O local, que passa por perícia da Polícia Civil, dispõe de equipe de vigilância e sistema de câmeras de segurança.

A secretaria informou que todo o material que possa servir à investigação está sendo fornecido para as autoridades policiais, e que as obras expostas contam com apólice de seguro vigente. (com Agência Brasil)

Tags:

Biblioteca Mário de Andrad

exposição

gravuras

ROUBO

são paulo