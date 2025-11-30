Com Fedez e Arisa, Festival de Sanremo anuncia competidores

Além de veteranos, edição de 2026 do evento terá 10 estreantes

Publicado em 30/11/2025 às 13:50

Alterado em 30/11/2025 às 14:05

O rapper Fedez (à dir) fará dueto com Marco Masini (à esq) em Sanremo Foto: divulgação

A organização do Festival de Sanremo anunciou neste domingo (30) os nomes dos 30 competidores que disputarão o principal concurso musical da Itália em 2026.

Entre os destaques está o rapper Fedez, que nunca escondeu o desejo de ganhar o evento e que desta vez fará um dueto com o veterano Marco Masini, campeão em 2004.

O ex-marido de Chiara Ferragni subirá ao palco do Teatro Ariston como competidor pela terceira vez, enquanto Masini fará sua 10ª aparição, incluindo 1990, quando venceu na categoria novas propostas.

A lista de participantes inclui veteranos do Festival de Sanremo, como Francesco Renga, que irá ao Ariston pela 11ª vez e foi campeão em 2005; Arisa, campeã em 2014 e que vai para sua oitava participação; e Ermal Meta, vencedor em 2018 e que disputará o concurso pela sétima vez. Sem contar a popular Patty Pravo, que, aos 77 anos, fará sua 11ª aparição no festival, embora nunca tenha conquistado o título.

Por outro lado, a relação de candidatos inclui 10 estreantes: Bambole di Pezza, Chiello, Eddie Brock, Luchè, Maria Antonietta e Colombre, Nayt, Samurai Jay, Sayf, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro.

Completam a lista Malika Ayane, que vai para sua sexta participação, Raf (quinta), Enrico Nigiotti (quarta), Dargen D'Amico, Leo Gassmann, Levante, Michele Bravi e Serena Brancale, que subirão no palco do Ariston pela terceira vez, e Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Fulminacci, J-Ax, Lda e Aka7, Mara Sattei e Sal Da Vinci, que farão sua segunda aparição no concurso.

"O elenco tem muita variedade, é um grandíssimo fermento musical, demonstrando o fato de que a música italiana está em contínua evolução", declarou o diretor artístico do festival, Carlo Conti.

Segundo o apresentador, Sanremo recebeu 300 sugestões por parte das gravadoras, tanto de grandes grupos como as independentes.

"Temos nos empenhado particularmente em expandir os sabores e gostos musicais para satisfazer todos os espectadores que amam Sanremo e o vivenciam como uma partida da seleção", acrescentou.

Os nomes das canções participantes serão revelados em 14 de dezembro, enquanto o festival está marcado para 24 a 28 de fevereiro de 2026. (com Ansa)