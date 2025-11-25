Antiga residência de D. Pedro I em Niterói ameaçada de degradação

Revitalização do Palacete Imperial de Niterói e reabertura do Museu Histórico da Cidade

Publicado em 25/11/2025 às 09:48

Alterado em 25/11/2025 às 09:48

Cresci caminhando e andando de ônibus pelas ruas do Centro de Niterói, entre edifícios antigos e calçadas gastas pelo tempo. Sempre me intrigou aquele prédio imponente na Rua Marechal Deodoro, com suas janelas largas, detalhes arquitetônicos e uma dignidade silenciosa — o Palacete Imperial, como aprendi mais tarde. Mas nunca ninguém me contou, nem na escola, nem nos jornais, que ali havia morado D. Pedro I, que ali funcionaram repartições do Império e da Província, ou que aquele lugar era um verdadeiro marco da história do Brasil.

Na verdade, quase ninguém fala disso.

A maioria dos moradores de Niterói sequer sabe que a cidade foi capital da Província do Rio de Janeiro, nem que esse Palacete foi o primeiro imóvel incorporado ao patrimônio da província, em 1842, adquirido em leilão por ordem do Presidente Honório Carneiro Leão, futuro Marquês de Paraná. Um prédio que viu nascer o Estado do Rio de Janeiro e abrigou não apenas D. Pedro I e a Marquesa de Santos, mas também a Tesouraria Geral, a Guarda Policial e outras instituições fundadoras da nossa história.

Hoje, parte desse prédio abriga um restaurante popular. Outra parte, uma agência bancária. O restante, está abandonado, descaracterizado, apagado sob tinta e silêncio. Tudo isso, mesmo sendo tombado pelo INEPAC em 1990 e pela Prefeitura em 2001.

Niterói já teve um Museu Histórico — mas foi fechado e nunca mais reaberto. E ironicamente, o espaço mais adequado para receber esse museu está ali, à espera de vida: o próprio Palacete.

Estamos às vésperas de sediar parte dos Jogos Pan-Americanos, e mais uma vez a cidade será vitrine para o mundo. Será que não é o momento de mostrar também nossa história? Será que não é hora de restaurar o Palacete e devolvê-lo à cultura, à educação e à memória?

Segundo o IPHAN e o INEPAC, o abandono de bens tombados é um dos principais fatores de perda patrimonial no Brasil. E segundo a UNESCO, cada real investido em patrimônio cultural pode gerar até R$ 4 em retorno turístico, social e econômico.

Mas mais do que isso, preservar o Palacete é honrar a nossa história, a nossa identidade, a memória de um Brasil que não pode ser apagado por ideologias, esquecimento ou negligência institucional.

Por isso, lanço essa petição para que possamos, juntos, pedir:

A revitalização completa do Palacete Imperial de Niterói;

A sua reocupação cultural como sede do Museu Histórico da cidade;

O compromisso efetivo do poder público com a preservação da memória fluminense e brasileira.

Renan Guedes Hart, nasceu em Niterói, RJ. É formado em Música, História, Teologia com especialização em Cultura e Literatura. Atualmente, cursa Filosofia, ampliando ainda mais sua trajetória intelectual e humanística.