Bienal de Arquitetura em Veneza termina com recorde de público

Edição 2025 tornou-se a mais visitada da história

Publicado em 24/11/2025 às 15:37

Alterado em 24/11/2025 às 15:37

A edição deste ano foi a mais visitada da história Foto: Ansa

A Bienal de Arquitetura de Veneza de 2025 chegou ao fim no último domingo (23) registrando um recorde de público, com 298 mil ingressos vendidos, número 5% superior em relação ao de 2023, além de 17.584 visitantes durante a pré-estreia.



Com isso, a edição deste ano, cuja curadoria foi de Carlo Ratti, se tornou a Bienal de Arquitetura mais visitada da história, superando inclusive o desempenho recorde de 2021.



Ao longo dos meses de exposição, metade do público (50%) foi composta por visitantes estrangeiros, com destaque para a forte presença de jovens e estudantes com menos de 26 anos - um total de mais de 84 mil pessoas, ou 28% do público.



Os participantes do Projeto Categorias Frágeis, para a Bienal Acessível, somaram 996 (71 grupos).

Três detentos dos presídios de Veneza, Pádua e Treviso participaram da mostra, realizando atividades laborais como parte de um projeto de longo prazo.



O presidente da Bienal de Veneza, Pietrangelo Buttafuoco, celebrou o resultado, destacando o caráter formativo e coletivo da edição: "Pesquisadores, profissionais e famílias se reuniram nos espaços Corderie dell'Arsenale e Giardini para celebrar um momento de aprendizado e crescimento compartilhados".

Segundo ele, os projetos expostos proporcionaram aos visitantes "ferramentas valiosas para interpretar os nossos tempos complexos".



Já o curador Carlo Ratti ressaltou o dinamismo do Programa Público, que atraiu uma participação extraordinária, com centenas de oficinas mantendo o 'Speakers' Corner no Arsenale constantemente movimentado", e a importância de um legado duradouro.



"Milhares de pessoas subiram ao palco unidas pelo apelo comum à inteligência coletiva.