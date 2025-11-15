'DeNegrir': Espetáculo multilinguístico que transforma palavras em denúncia, poesia e cura

Publicado em 15/11/2025 às 15:15

Alterado em 15/11/2025 às 15:16

A obra multilinguística, que transforma palavras em denúncia, poesia e cura, circulará por equipamentos culturais do Rio de Janeiro - com apresentações gratuitas - com uma proposta provocadora e urgente: Revelar o racismo estrutural presente na linguagem cotidiana. A montagem é uma criação do coletivo DeBonde, com direção de Salasar Junior e Fábio França, e produção da eLabore.Kom, contemplada pelo edital Fluxos Fluminenses (SESEC).

Idealizado por Salasar Junior em sua estreia como solista, DeNegrir é uma obra multilinguística e afro-diaspórica que une dança, teatro, poesia, videografismo e linguagem de sinais. O espetáculo parte de expressões como “denegrir”, “criado mudo” e “fazer nas coxas” para mostrar como a língua portuguesa perpetua estigmas racistas e também convidar o público a refletir sobre o poder da linguagem como ferramenta de opressão e resistência.

Mais do que uma peça, DeNegrir é um ato político e poético, inspirado em pensadores como Lélia Gonzalez, Frantz Fanon, Neusa Santos e Achille Mbembe, e homenageia nomes fundamentais da arte negra brasileira, como Abdias do Nascimento, Zezé Motta, Hilton Cobra e Elisa Lucinda. Com forte apelo social e educativo, o espetáculo propõe uma revisão crítica do vocabulário popular, promovendo consciência racial, valorização da ancestralidade e protagonismo negro nos palcos e na vida. Em um país onde a linguagem ainda carrega marcas da escravidão e da exclusão, DeNegrir surge como um convite à transformação coletiva e à escuta ativa de vozes historicamente silenciadas.



As apresentações:

- 19 de novembro - Voltado para Estudantes -

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ)

Sessões às 10h30 e 13h30

Entrada gratuita | Classificação: 16 anos

- 22 de novembro

Areninha Cultural Herbert Vianna (Penha/ Maré)

Sessão às 18h

Entrada gratuita | Classificação: 16 anos



- Dias: 28 e 29 de Novembro, às 19h

Dia : 30 de Novembro, às 18h

Teatro Cacilda Becker

Entrada gratuita | Classificação: 16 anos