Música e dança indígena na Cinelândia

Publicado em 07/11/2025 às 16:01

Alterado em 07/11/2025 às 16:01

Em reverência ao fato de a pesquisa do IBGE revelar que o Rio de Janeiro é a terceira cidade do país com maior variedade de etnias indígenas, o Centro Cultural da Justiça Federal, na Cinelândia, recebe nesta sexta-feira (7), às 19h30, o espetáculo de música e dança "Nixi Pae: Encantos da natureza", que traz aos palcos cariocas a força ancestral, e celebra a resistência indígena e a força da floresta em contexto urbano.



Idealizado por Giovanna Aguirre e dirigido por Ruth Tapuya, o espetáculo é inspirado na palavra do povo Huni Kuin (que habita o Acre e o Peru), que nomeia o espírito da floresta — Nixi Pae — e transforma o corpo da bailarina em território de memória, resistência e encantamento. A performance incorpora animais sagrados, como a onça e a jiboia, e projeta imagens de rios soterrados e lideranças indígenas, em um chamado poético à preservação ambiental e ao reconhecimento dos povos originários.



Serviço: 7 de novembro - sexta-feira, às 19h30 / Centro Cultural da Justiça Federal (Cinelândia) / Duração: 50 min / Classificação: Livre / Endereço: Av. Rio Branco 241 - Centro / Ingressos: R$40 inteira, R$20 meia.

