Atriz americana Diane Keaton, estrela de 'Annie Hall', morre aos 79 anos

A atriz Diane Keaton sorri na nona cerimônia anual de gala do Hollywood Awards, em Beverly Hills - 24 de outubro de 2005 (arquivo) Foto: Reuters/Mario Anzuoni

Diane Keaton, a peculiar atriz norte-americana que ganhou um Oscar e conquistou corações com sua atuação como a namorada excêntrica e insegura de Woody Allen na comédia romântica de 1977 "Annie Hall", morreu aos 79 anos.



A Rizzoli, uma editora que lançou vários livros de Keaton, confirmou sua morte em um comunicado, chamando-a de "ícone cuja influência abrangeu cinema, moda e design".

Não foi possível contatar um representante de Keaton imediatamente. Sua morte foi noticiada pela revista People.



Keaton, que apareceu em mais de 60 filmes, incluindo a trilogia "O poderoso chefão", "O clube das desquitadas" e oito filmes com Allen, se destacou em Hollywood com um estilo pessoal que privilegiava visuais andróginos, suéteres de gola alta e seus chapéus característicos.



'ANNIE HALL' FUNDOU KEATON

Ela recebeu indicações ao Oscar de melhor atriz por sua interpretação da jornalista americana Louise Bryant no drama político "Reds", de 1981, como uma tia carinhosa de Leonardo DiCaprio na saga familiar "O quarto de Marvin", de 1996, e ao lado de Jack Nicholson na comédia romântica "Something's gotta give", de 2003.



Mas foi "Annie Hall", que Allen baseou vagamente em seu relacionamento com Keaton, que a consolidou como uma atriz consumada.

"Era uma versão idealizada de mim, vamos colocar dessa forma", disse Keaton sobre o filme em uma entrevista à CBS News em 2004.



"Annie Hall" e a atuação dramática de Keaton como uma professora dedicada durante o dia e frequentadora de bares para solteiros à noite em "Looking for Mr. Goodbar" a colocaram na capa da revista "Time" em setembro de 1977.



A revista "Rolling Stone" a descreveu como "a próxima (Katherine) Hepburn" em sua edição de 30 de junho daquele ano.



Quarenta anos depois, Allen prestou homenagem à sua primeira inspiração quando Keaton recebeu o prêmio American Film Institute Life Achievement Award pelo conjunto de sua obra.



"No minuto em que a conheci, ela foi uma grande inspiração para mim", disse ele. "Muito do que conquistei na vida, devo a ela, com certeza. Ela é realmente incrível."



Keaton também foi diretora, roteirista, produtora e fotógrafa, e tinha paixão por restaurar mansões na Califórnia. Ela detalhou sua vida em dois livros de memórias: "Then Again", de 2011, no qual revelou ter sofrido de bulimia aos 20 anos, e "Let's Just Say it Wasn't Pretty", de 2014.

Ela era igualmente famosa por romances de alto nível com seus protagonistas: Allen; Warren Beatty, seu colega de elenco e diretor em "Reds"; e Al Pacino, que interpretou seu namorado e marido nos filmes "O poderoso chefão".



"Cada homem tinha uma década diferente", ela disse ao "The Telegraph" em 2013. "Woody tinha meus vinte e poucos anos, Warren tinha meus trinta e poucos e Al estava no limite: final dos trinta/início dos quarenta."



ANOS DE TERAPIA

Keaton nasceu Diane Hall em Los Angeles em 5 de janeiro de 1946. A mais velha de quatro filhos, ela adotou o nome de solteira da mãe para evitar confusão com outra atriz com o mesmo apelido.



Seu pai, um engenheiro civil, e sua mãe governanta se mudaram com a família para o subúrbio de Santa Ana quando Keaton era criança.



Após cursar brevemente a faculdade na Califórnia, Keaton mudou-se para Nova York para estudar no Neighborhood Playhouse. Ela conseguiu um papel no musical de rock original da Broadway "Hair", em 1968. A tímida atriz, que passou anos em terapia, recusou-se a aparecer nua na produção.

Mas foi uma audição com Allen para a produção teatral de "Play it again, Sam" que mudou sua vida.

"Nada teria acontecido sem Woody Allen. Se eu não tivesse sido escalado para aquela peça...", disse Keaton em uma entrevista à "Vanity Fair" em 2011.



Keaton recebeu uma indicação ao Tony pelo papel que desencadeou o romance, bem como uma amizade para toda a vida e uma colaboração que incluiu muitos dos melhores filmes de Allen, como "Sleeper", "Love and death" e "Manhattan".



Em "Annie Hall", ela imortalizou a frase "la-dee-da, la-dee-da, la-la", que era característica de seu estilo volúvel e agitado.



Keaton apoiou Allen anos depois, após a filha adotiva do cineasta acusá-lo de abuso sexual quando criança. Allen negou as acusações e nunca foi acusado.



"Eu ainda o amo. Há algumas pessoas que permanecem na sua vida, que fazem diferença e que ficam para sempre", disse ela sobre Allen em uma entrevista ao "The Telegraph" em 2013.

Depois de vê-la em "Amantes e outros estranhos" e intrigado por seu comportamento excêntrico e nervoso, Francis Ford Coppola escalou Keaton como Kay Adams, o interesse amoroso de Pacino em "O poderoso chefão". Foi um papel importante para a atriz no filme que ganhou o Oscar de melhor filme em 1973.



À medida que a carreira de Keaton progredia, ela passou de papéis ingênuos para papéis de mulheres maduras e mães lidando com problemas familiares. Ela credita à diretora Nancy Myers sua longa carreira. Elas trabalharam juntas em quatro filmes, incluindo "Baby Boom", de 1987, e o remake de 1991 do filme dos anos 1950 "O pai da noiva".



Keaton também foi indicada ao Emmy de melhor atriz em 1995 por "Amelia Earhart: The final flight" e dirigiu vários filmes, episódios de televisão e dois videoclipes para a cantora Belinda Carlisle.



Apesar de seus romances amplamente divulgados, ela nunca se casou. "Acho que eu tinha muito medo de homens e também me sentia muito atraída por pessoas extremamente talentosas e deslumbrantes", disse ela à revista "Elle" em 2015. "Não acho que isso seja um bom casamento com uma pessoa como eu, alguém que simplesmente não se adaptou bem."



Depois de adotar duas crianças, Dexter e Duke, quando tinha 50 anos, Keaton disse que encontrou um propósito real em sua vida que nunca teve antes.

"Eu sempre estive muito envolvida comigo mesma. E isso muda todo o panorama da sua vida. Todo o seu ponto de vista, de uma forma positiva", disse ela à CBS News. "De uma forma agradável... Eu simplesmente acho que ambos são milagres."