Filme uruguaio 'Quemadura China' vence mostra Território da CineBH

29/09/2025

29/09/2025

Por Anna Karina de Carvalho - A 19ª edição da CineBH Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte- anunciou, na noite desse domingo (28), os vencedores da Mostra Território e os projetos premiados no Brasil CineMundi - 16th International Coproduction Meeting. A cerimônia de encerramento foi no Cine-Theatro Brasil, no centro da capital mineira.

O prêmio de melhor filme da Mostra Território foi concedido a "Quemadura China", produção uruguaia dirigida por Verónica Perrotta. Também foram reconhecidos "Chicharras" (México), de Luna Marán, com o prêmio de Melhor Presença; "Huaquero" (Peru), de Juan Carlos Donoso Gómez, com Destaque do Júri em Montagem; e "Punku" (Peru), de Juan Daniel Fernández Molero, vencedor do Prêmio Abraccine.

Destaques da programação

Ao longo de seis dias, a CineBH exibiu 101 títulos nacionais e internacionais, reforçando a pluralidade e a diversidade do cinema contemporâneo. Entre os destaques, esteve a exibição de "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2026.

Filmes desenvolvidos nos laboratórios do CineMundi também chamaram atenção, comoA Natureza das Coisas Invisíveis, estreia em longas da brasiliense Rafaela Camelo, que emocionou o público em sessão com aplausos. O filme de Camelo teve sua estreia mundial na mostra Generation, do Festival de Berlim, e recebeu diversos prêmios internacionais neste ano.

O diretor José Eduardo Belmonte apresentou a pré-estreia de "Assalto à brasileira", inspirado em fatos reais do fim da década de 1980. Em entrevista à Agência Brasil, ele destacou que a obra busca retratar um tempo de desesperança e perda de fé no país, marcado por inflação descontrolada e pelo início da redemocratização.

Brasil CineMundi

Paralelamente às exibições, o Brasil CineMundi premiou projetos em desenvolvimento, reafirmando sua vocação como espaço de coprodução e fomento a novas vozes do cinema.

O júri oficial, formado por Luana Melgaço, Jorge Cohen e Juliette Lepoutre, escolheu "Filhas do mangue", de Stella Carneiro (AL), como vencedor. Segundo os jurados, o projeto se destacou pela originalidade e pela capacidade de articular experiências íntimas com reflexões sobre preservação ambiental, desigualdades regionais e irreverência juvenil.

Na categoriaWork in Progress, os premiados foram:

"O Filho da puta" (MG/RS), de Erica Maradona, Otto Guerra, Sávio Leite e Tânia Anaya Prêmio O2 Pós.

"Lusco-fusco" (SP), de Bel Bechara e Sandro Serpa Prêmio Mistika.

"A fabulosa máquina do tempo" (RJ), de Eliza Capai Prêmio The End.

O Prêmio Foco Minas ficou com "Arrudas" (MG), de Matheus Moura.

Entre os projetos mais celebrados, "Você? Mãe?" (RJ), de Daniel Gonçalves e Nathalia Santos, conquistou três prêmios distintos (DocBrasil, Conecta e DocSP), sendo reconhecido pela força estética e pelo potencial de tornar o pessoal em universal.

Outros premiados incluem:

"Tomba homem" (MG), de Gibi Cardoso DocSP Study Center.

"Febre tropical" (SP), de Andy Malafaia e Carolina Höfs FIDBA #Link.

"Toshi voltou do Japão" (SP), de Marcos Yoshi Nuevas Miradas.

"Enquanto te escrevo a paisagem muda" (PE), de Anna Lu Machado e Artur Monteiro RIDM.

"Soberbo" (MG), de Camila Matos e Juliana Antunes Burning.

"Omágua Kambeba" (AM), de Adanilo Prêmio principal do MECAS e do coletivo Filmes de Plástico.

"Sapatour" (SP), de Gab Laurenzato World Cinema Fund.

"Diamante, o Bailarina" (SP), de Pedro Jorge MAFF/Projeto Paradiso.

O coletivo Filmes de Plástico ainda destinou um prêmio especial a Brilhante (MG), de Carol Silva e Karen Suzane, pela relevância LGBTQIAPN+.

Cinema plural e premiado

Com programação gratuita, a 19ª CineBH reafirmou sua posição como um dos principais encontros cinematográficos do Brasil, valorizando tanto a circulação internacional de filmes quanto o surgimento de novas vozes no país. (com Agência Brasil)