Filme uruguaio 'Quemadura China' vence mostra Território da CineBH
Publicado em 29/09/2025 às 14:41
Alterado em 29/09/2025 às 14:42
Por Anna Karina de Carvalho - A 19ª edição da CineBH Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte- anunciou, na noite desse domingo (28), os vencedores da Mostra Território e os projetos premiados no Brasil CineMundi - 16th International Coproduction Meeting. A cerimônia de encerramento foi no Cine-Theatro Brasil, no centro da capital mineira.
O prêmio de melhor filme da Mostra Território foi concedido a "Quemadura China", produção uruguaia dirigida por Verónica Perrotta. Também foram reconhecidos "Chicharras" (México), de Luna Marán, com o prêmio de Melhor Presença; "Huaquero" (Peru), de Juan Carlos Donoso Gómez, com Destaque do Júri em Montagem; e "Punku" (Peru), de Juan Daniel Fernández Molero, vencedor do Prêmio Abraccine.
Destaques da programação
Ao longo de seis dias, a CineBH exibiu 101 títulos nacionais e internacionais, reforçando a pluralidade e a diversidade do cinema contemporâneo. Entre os destaques, esteve a exibição de "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2026.
Filmes desenvolvidos nos laboratórios do CineMundi também chamaram atenção, comoA Natureza das Coisas Invisíveis, estreia em longas da brasiliense Rafaela Camelo, que emocionou o público em sessão com aplausos. O filme de Camelo teve sua estreia mundial na mostra Generation, do Festival de Berlim, e recebeu diversos prêmios internacionais neste ano.
O diretor José Eduardo Belmonte apresentou a pré-estreia de "Assalto à brasileira", inspirado em fatos reais do fim da década de 1980. Em entrevista à Agência Brasil, ele destacou que a obra busca retratar um tempo de desesperança e perda de fé no país, marcado por inflação descontrolada e pelo início da redemocratização.
Brasil CineMundi
Paralelamente às exibições, o Brasil CineMundi premiou projetos em desenvolvimento, reafirmando sua vocação como espaço de coprodução e fomento a novas vozes do cinema.
O júri oficial, formado por Luana Melgaço, Jorge Cohen e Juliette Lepoutre, escolheu "Filhas do mangue", de Stella Carneiro (AL), como vencedor. Segundo os jurados, o projeto se destacou pela originalidade e pela capacidade de articular experiências íntimas com reflexões sobre preservação ambiental, desigualdades regionais e irreverência juvenil.
Na categoriaWork in Progress, os premiados foram:
"O Filho da puta" (MG/RS), de Erica Maradona, Otto Guerra, Sávio Leite e Tânia Anaya Prêmio O2 Pós.
"Lusco-fusco" (SP), de Bel Bechara e Sandro Serpa Prêmio Mistika.
"A fabulosa máquina do tempo" (RJ), de Eliza Capai Prêmio The End.
O Prêmio Foco Minas ficou com "Arrudas" (MG), de Matheus Moura.
Entre os projetos mais celebrados, "Você? Mãe?" (RJ), de Daniel Gonçalves e Nathalia Santos, conquistou três prêmios distintos (DocBrasil, Conecta e DocSP), sendo reconhecido pela força estética e pelo potencial de tornar o pessoal em universal.
Outros premiados incluem:
"Tomba homem" (MG), de Gibi Cardoso DocSP Study Center.
"Febre tropical" (SP), de Andy Malafaia e Carolina Höfs FIDBA #Link.
"Toshi voltou do Japão" (SP), de Marcos Yoshi Nuevas Miradas.
"Enquanto te escrevo a paisagem muda" (PE), de Anna Lu Machado e Artur Monteiro RIDM.
"Soberbo" (MG), de Camila Matos e Juliana Antunes Burning.
"Omágua Kambeba" (AM), de Adanilo Prêmio principal do MECAS e do coletivo Filmes de Plástico.
"Sapatour" (SP), de Gab Laurenzato World Cinema Fund.
"Diamante, o Bailarina" (SP), de Pedro Jorge MAFF/Projeto Paradiso.
O coletivo Filmes de Plástico ainda destinou um prêmio especial a Brilhante (MG), de Carol Silva e Karen Suzane, pela relevância LGBTQIAPN+.
Cinema plural e premiado
Com programação gratuita, a 19ª CineBH reafirmou sua posição como um dos principais encontros cinematográficos do Brasil, valorizando tanto a circulação internacional de filmes quanto o surgimento de novas vozes no país. (com Agência Brasil)