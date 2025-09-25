67ª edição do Prêmio Jabuti anuncia os 10 semifinalistas de cada categoria

Câmara Brasileira do Livro revela autores e obras desta etapa da premiação; o público também já pode conferir a lista de jurados

Publicado em 25/09/2025 às 20:46

Alterado em 25/09/2025 às 20:46

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou a lista com os 10 semifinalistas de cada categoria da 67ª edição do Prêmio Jabuti. No próximo dia 7 de outubro, às 12h, serão revelados os cinco finalistas que seguem na disputa.



Os vencedores das 23 categorias, distribuídas nos quatro eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, além do Livro do Ano, serão conhecidos na cerimônia de entrega marcada para 27 de outubro de 2025, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em um evento exclusivo para convidados.



O público também já pode conferir a lista dos 66 jurados no site da premiação, onde todas as informações oficiais estão disponíveis.



Com um total de 4.530 obras inscritas, a edição de 2025 traz como destaque a categoria especial Fomento à Leitura – Rio Capital Mundial do Livro, dedicada a projetos realizados na cidade do Rio de Janeiro. Os vencedores de cada categoria receberão a tradicional estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil.



O vencedor da categoria Livro do Ano será contemplado com um prêmio especial: além da estatueta e de R$ 70 mil, ganhará uma viagem à Feira do Livro de Londres, em celebração ao Ano da Cultura Brasil–Reino Unido. O prêmio inclui passagem aérea, hospedagem, alimentação, credencial de acesso ao evento e uma agenda exclusiva de encontros, palestras e ações de divulgação da obra organizada pela CBL.



O processo de curadoria e julgamento das obras desta edição envolveu mais de 60 jurados e juradas com formações diversas e ampla representatividade, assegurando assim, a pluralidade de olhares e critérios de excelência da premiação.

Nesta edição, as obras vencedoras também terão maior visibilidade em eventos nacionais e internacionais. Para isso, as editoras premiadas deverão enviar cinco exemplares físicos das obras à sede da CBL, que serão utilizados em ações de promoção e exposição nos estandes da instituição.



Para a presidente da CBL, Sevani Matos, esta é uma etapa de grande significado: “Estamos felizes em anunciar mais uma fase do Prêmio Jabuti e ansiosos para realizar a cerimônia no Rio, em um ano tão simbólico para a cidade, que detém o título de Capital Mundial do Livro pela UNESCO.”

Já o curador do prêmio, Hubert Alquéres, ressalta o trabalho do júri: “Chegar aos dez melhores em cada categoria não foi tarefa fácil, diante da grande qualidade das obras inscritas. O júri enfrentou o desafio com competência e nos entrega uma lista admirável.”

Concorrem à 67ª edição obras publicadas em primeira edição entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, com ficha catalográfica e ISBN emitidos no Brasil no mesmo período.

A cerimônia será transmitida ao vivo para todo o Brasil pelo canal da CBL no YouTube, permitindo que leitores, editoras e autores acompanhem este momento decisivo da literatura nacional.

O Prêmio Jabuti

Criado em 1958, o Prêmio Jabuti consolidou-se como a principal distinção literária do Brasil e referência no mercado editorial. Reconhecido como patrimônio cultural, valoriza todos os elos da indústria do livro, celebra a diversidade da produção nacional e acompanha, ao lado dos leitores, as transformações da sociedade brasileira. Mais do que uma premiação, o Jabuti é um termômetro da produção intelectual brasileira e um espaço de reconhecimento da diversidade, inovação e excelência editorial.

Leia aqui a lista dos semifinalistas.