Claudia Cardinale, ícone do cinema, morre aos 87 anos

Artista estrelou vários aclamados filmes nas décadas de 1960 e 1970

Publicado em 23/09/2025 às 18:44

Alterado em 23/09/2025 às 21:04

Artista ítalo-tunisiana foi uma das grandes estrelas da era de ouro do cinema Foto: Ansa

A atriz ítalo-tunisiana Claudia Cardinale, um dos maiores ícones do cinema, morreu nesta terça-feira (23), aos 87 anos.

Conhecida por seus papéis em "O Leopardo" (1963), "Oito e Meio" (1963) e "Era Uma Vez no Oeste" (1968), a artista atuou ao lado dos atores e diretores mais prestigiados de sua época, entre eles Alain Delon, Rock Hudson, Federico Fellini, Sergio Leone e Jean-Paul Bemondo.

Natural de Túnis, na Tunísia, Cardinale ganhou diversos prêmios pela sua carreira, entre eles cinco David di Donatello, três Globos de Ouro, um Leão de Ouro e um Urso de Ouro.

As causas da morte da atriz não foram reveladas, mas ela faleceu em Nemours, perto de Paris, ao lado dos filhos.

"Ela nos deixa o legado de uma mulher livre e inspiradora, tanto em sua carreira quanto como artista e mulher", disse o agente de Cardinale, Laurent Savry, em mensagem enviada à AFP.

Considerada por muitos como uma das mulheres mais bonitas da história da sétima arte, Cardinale era embaixadora da Boa Vontade da Organização das Nações Unidas (ONU) para os direitos das mulheres e foi uma das principais estrelas da era de ouro do cinema.