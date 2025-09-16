Orquestra da Grota se apresenta pela 1ª vez no Theatro Municipal do Rio

Apresentação marca as comemorações dos 30 anos do projeto social de Niterói

A Orquestra da Grota completa 30 anos de atividades e, pela primeira vez, vai se apresentar no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (TMRJ). O concerto acontece nessa quarta-feira (17), às 17h, como parte do projeto Boulevard de Portas Abertas, promovido pelo TMRJ, na Av. Treze de Maio, com entrada gratuita.

A Orquestra é composta por 23 músicos profissionais formados pelo Espaço Cultural da Grota (ECG), projeto social que atende cerca de mil alunos por ano, oferecendo aulas gratuitas de música, pré-vestibular e línguas, entre outras atividades, para estudantes de escolas públicas e moradores de comunidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo.

No concerto dessa quarta-feira, a Grota será regida por seu maestro titular, Gustavo Fernandes, e vai apresentar o espetáculo “Raízes Brasileiras”, com clássicos da música nacional, valorizando a nossa diversidade.

"Estamos muito felizes com o convite feito pelo Theatro Municipal. Este é um ano especial para nós, e essa apresentação será um marco para o projeto", afirma a professora Lenora Mendes, fundadora do ECG junto com o marido e também músico, Marcio Selles.

Além de formar músicos e profissionais de outras áreas, o Espaço Cultural da Grota já inseriu mais de 100 alunos na universidade. Uma das ex-estudantes é a violoncelista Kely Pinheiro, que conquistou uma bolsa de estudos na Berklee College of Music, em Boston (EUA). Já formada, ela hoje cursa a pós-graduação nos Estados Unidos.