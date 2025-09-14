Hermeto Pascoal, uma das maiores lendas da música brasileira, morre aos 89 anos

Publicado em 13/09/2025 às 21:45

Alterado em 14/09/2025 às 06:34

Por Yuri Ferreira - Hermeto Pascoal faleceu neste sábado (13) aos 89 anos de idade. O comunicado foi feito pelas redes sociais do multi-instrumentista, considerado um dos maiores gênios da música brasileira.

"Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria", afirmou o comunicado oficial publicado nas redes sociais do artista.

Hermeto Pascoal foi um dos maiores nomes da música brasileira, reconhecido mundialmente por sua inventividade e genialidade. Nascido em Lagoa da Canoa, Alagoas, destacou-se desde jovem por transformar qualquer som em música, explorando instrumentos convencionais e objetos do cotidiano.

Sua carreira ganhou projeção nacional e internacional a partir do Quarteto Novo, grupo criado em 1966 ao lado de Airto Moreira, Heraldo do Monte e Theo de Barros, que revolucionou a música instrumental ao unir ritmos nordestinos ao jazz e à música erudita.

Na década de 1970, consolidou-se como multi-instrumentista e compositor singular. Trabalhou com Miles Davis, que o chamou de “o músico mais impressionante do mundo”, e lançou álbuns que se tornaram referências, como A Música Livre de Hermeto Pascoal de 1973, e Slaves Mass, de 1977.

Ao longo das décadas, Hermeto reuniu grupos como a Banda Som da Aura, formou gerações de músicos e manteve sua reputação como um criador incansável, explorando do choro à improvisação livre.

Mesmo já consagrado, seguiu produzindo nos anos 2000 e 2010, apresentando-se em festivais internacionais e lançando obras de fôlego, como No Mundo dos Sons (2017).

Confira a nota completa publicada nas redes de Hermeto:

"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música.

No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música.

Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva. Hermeto diz:

“Este canto vem de longe,

A distância não sei dizer,

Salve, salve a toda a gente,

Que vive e deixa viver,

Aqui vai o nosso abraço,

Com o som e o saber,

Tirando de nossas mentes,

As palavras pra dizer,

A música segura o mundo,

Enquanto a gente viver,

É a maior fonte sem fim,

De alegria e prazer,

Toquem, cantem, minha gente,

Até o dia amanhecer.”

Pedimos respeito e privacidade neste momento.

Informações sobre despedidas públicas serão divulgadas em breve nos canais oficiais.

Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria.

Gratidão por todo carinho ao longo do caminho.

Família e equipe de Hermeto Pascoal."