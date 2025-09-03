CADERNO B
Filmes nacionais têm recorde de inscrição no 27º Festival do Rio
Por CADERNO B
Publicado em 03/09/2025 às 17:46
Alterado em 03/09/2025 às 17:53
Por Anna Karina de Carvalho - A lista dos selecionados da Première Brasil, mostra competitiva para filmes brasileiros no Festival do Rio, foi divulgada nessa terça-feira (2) e mostra aumento das produções nacionais que alcançarão o público.
Este ano, o festival do Rio chega à sua 27° edição de 2 a 12 de outubro e recebeu, entre os inscritos nacionais e internacionais, 320 filmes brasileiros de longa duração.
"Nós estamos muito, muito felizes de ter este ano uma Première Brasil que é a maior que a gente já teve, não só a maior no número de inscritos, mas principalmente a maior no número de selecionados, comemora Ilda Santiago, diretora do festival.
Acho que o sistema brasileiro neste ano em que é tão importante, muito relevante por tudo o que aconteceu, pelos nossos prêmios, acho que é o momento de a gente poder contar mais histórias, poder dizer que o talento brasileiro existe, então são 124 filmes selecionados. Há filmes para todos os gostos, filmes em competição, documentários, curtas-metragens, séries brasileiras, esse é realmente para ser um momento de celebração e, principalmente, um momento que nos jogue para um futuro sólido, de uma indústria sólida e que a gente continue produzindo e podendo mandar essas histórias não só para fora do país, mas sobretudo contar para todo o Brasil., acrescenta Santiago.
Entre os filmes de longa-metragem que participam da mostra competitiva estão: A Vida de Cada Um, de Murilo Salles; Cyclone, de Flavia Castro; Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher; Coração das Trevas, de Rogério Nunes; Quase Deserto, de José Eduardo Belmonte; e Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar.
Também em competição, documentários terão sua estreia: Apolo, estreia com direção da atriz Tainá Müller, Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins, Honestino, de Aurélio Michiles, Meu Coração Neste Pedacinho Aqui Dona Onete, de Mini Kerti e Massa Funkeira, de Ana Rieper.
Além da mostra competitiva, filmes ainda inéditos nos cinemas e que estiveram no Festival de Cannes como O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho e Para Vigo me Voy, de Karen Harley e Lírio Ferreira, terão sessões especiais no festival
Os filmes brasileiros selecionados:
PREMIÈRE BRASIL FICÇÃO
A Vida de Cada Um, de Murilo Salles
Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher
Coração das Trevas, de Rogério Nunes
Cyclone, de Flavia Castro
Dolores, de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes
Love Kills, de Luiza Shelling Tubaldini
Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães
Ruas da Glória, de Felipe Sholl
Quase Deserto, de José Eduardo Belmonte
Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar
#SalveRosa, de Susanna Lira
PREMIERE BRASIL DOCUMENTÁRIO
Amuleto, de Igor Barradas e Heraldo HB
Apolo, de Tainá Müller e Isis Broken
Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins
Honestino, de Aurélio Michiles
Massa Funkeira, de Ana Rieper
Meu Coração Neste Pedacinho Aqui - Dona Onete, de Mini Kerti
PREMIERE BRASIL NOVOS RUMOS
Cartas Para, de Vânia Lima
Criadas, de Carol Rodrigues
Espelho Cigano, de João Borges
Eu Não Te Ouço, de Caco Ciocler
Herança de Narcisa, de Clarissa Appelt e Daniel Dias
Nada a Fazer, de Leandra Leal
Timidez, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa
Uma em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert
Uma Baleia Pode Ser Destroçada Como uma Escola de Samba, de Marina Meliande e Felipe Bragança (HORS CONCOURS)
PREMIERE BRASIL HORS CONCOURS
A Conspiração Condor, de André Sturm
Anos 90: a Explosão do Pagode, de Emílio Domingos e Rafael Boucinha
As Vitrines, de Flavia Castro
(Des)controle, de Rosane Svartman e Carol Minêm
O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
O Homem de Ouro, de Mauro Lima
Para Vigo me Voy, de Karen Harley e Lírio Ferreira
Perrengue Fashion, de Flávia Lacerda
Perto do Sol é Mais Claro, de Régis Faria
Por Nossa Causa, de Sergio Rezende
Querido Mundo, de Miguel Falabella e Hsu Chien
Sexa, de Gloria Pires
90 Decibéis, de Fellipe Barbosa
PREMIERE BRASIL RETRATOS
Ary, de André Weller
As Dores do mundo: Hyldon, de Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues
Fernanda Abreu - Da Lata, 30 anos, o documentário, de Paulo Severo
Fôlego Até Depois do Fim, de Candé Salles
Gláucio Gill Um Teatro em Construção, de Lea Van Steen e Rafael Cardoso
Meu Tempo É Agora, de Sandra Werneck
Milton Gonçalves, Além do Espetáculo, de Luís Antônio Pillar
Não Sei Viver Sem Palavras, de André Brandão
Ninguém Pode Provar Nada: a Inacreditável História de Ezequiel Neves, de Rodrigo Pinto
O Brasil Que Não Houve - As Aventuras do Barão de Itararé no Reino de Getúlio Vargas, de Renato Terra e Arnaldo Branco
Rei da Noite, de Cassu, Lucas Weglinski e Pedro Dumans
Vou Tirar Você Desse Lugar, de Dandara Ferreira
PREMIERE BRASIL O ESTADO DAS COISAS
Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo
Com Causa, de Belisário Franca
Do Outro Lado do Pavilhão, de Emilia Silveira
Invencíveis, de Vitor Leite e Clarice Saliby
Itacoatiaras, de Sergio Andrade e Patrícia Gouvêa
Minha Terra Estrangeira, de João Moreira Salles, Louise Botkay e Coletivo Lakapoy
Na Onda da Maré, de Lucia Murat
O Pai e o Pajé, de Felipe Tomazelli, Luis Villaça e Iwarete Kaiabi
Pau d'Arco, de Ana Aranha
Reconhecidos, de Fernanda Amim e Micael Hocherman
Rua do Pescador nº.6, de Bárbara Paz
PREMIERE BRASIL À MEIA-NOITE
A Própria Carne, de Ian SBF
Copacabana, 4 de Maio, de Allan Ribeiro
Futuro Futuro, de Davi Pretto
Nosferatu, de Cristiano Burlan
Quarto do Pânico, de Gabriela Amaral Almeida
PREMIERE BRASIL CLÁSSICOS
A Mulher de Todos, de Rogério Sganzerla
Gêmeas, de Andrucha Waddington
Hermeto Campeão, de Thomas Farkas
Nossa Escola de Samba, de Manuel Horácio Gimenez
PREMIERE BRASIL GERAÇÃO
Aventuras de Makunáima - Histórias Encantadas da Amazônia, de Chico Faganello
Criaturas Uma Aventura entre Dois Mundos, de Juarez Precioso
Papaya, de Priscilla Kellen
Quatro Meninas, de Karen Suzane
Tainá e os Guardiões da Amazônia Em Busca da Flecha Azul, de Alê Camargo e Jordan Nugem
Trago seu amor, de Claudia Castro
PREMIERE BRASIL SÉRIES
Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, de Andrucha Waddington
Ayô, de Yasmin Thayná
De Menor, de Caru Alves de Souza
Tremembé, de Vera Egito
COPRODUÇÕES BRASILEIRAS
La Quinta, de Silvina Schnicer (Argentina, Brasil, Chile, Espanha)
O Riso e a Faca, de Pedro Pinho (Portugal, Brasil, França, Romênia)
The Black Snake, de Aurélien Vernhes-Lermusiaux (França, Colômbia, Brasil)
PREMIERE BRASIL CURTAS
Alice, de Gabriel Novis
DIU, de Camila Schincaglia
Final 99, de Frederico Ruas
Habitar o Tempo, de Cristiana Grumbach
Jacaré, de Victor Quintanilha
Laudelina e a Felicidade Guerreira, de Milena Manfredini
Meu Amigo Satanás, de Aristeu Araújo e Carlos Segundo
Miranha, de Zahy Tentehar e Luis Bolognesi
O Faz-Tudo, de Fabio Leal
Os Quatro Exílios de Herbert Daniel, de Daniel Favaretto
Peixe Morto, de João Fontenele
Quando Eu For Grande?, de Mano Cappu
Replika, de Piratá Waurá e Heloisa Passos
Safo, de Rosana Urbes
Sebastiana, de Pedro de Alencar
PREMIERE BRASIL NOVOS RUMOS CURTAS
Brasa, de Diane Maia
João-de-Barro, de Daniel Jaber e Lu Damasceno
Klaustrofobia, de João Londres
Os Arcos Dourados de Olinda, de Douglas Henrique
Ponto Cego, de Luciana Vieira e Marcel Beltrán
Presépio, de Felipe Bibian
Sandra, de Camila Márdila
Sobre Ruínas, de Carol Benjamin
PREMIERE BRASIL O ESTADO DAS COISAS - CURTAS
A Tragédia da Lobo Guará, de Kimberly Palermo
Entre nós, vive o rio, de Day Rodrigues
Réquiem para Moïse, de Susanna Lira e Caio Barretto Briso
São as Regras, de Flávia Vieira
Tia Morgana, de Athena Sofia
Vípuxovuko - Aldeia, de Dannon Lacerda
PREMIERE BRASIL PANORAMA CARIOCA DE CURTAS
Crônicas Marginais, de Marcos Braz da Cruz Eleoterio
Memória das Águas, de Catu Rizo
O Menino e as Borboletas Zumbis, de Pê Moreira e Thomas Argos
Teia, de Claudia Castro
PREMIERE BRASIL HORS CONCOURS CURTAS
Coração Bandeja, de Jonas Araújo
Memórias com Vista pro Mar, de Marton Olympio
Samba Infinito, de Leonardo Martinelli
Transferências, de Gabriel Edel
PREMIERE BRASIL RETRATOS - CURTAS
Eunice Gutman Tem Histórias, de Lucas Vasconcelos
Marina Colasanti, Entre a Sístole e a Diástole, de Alessandra Colasanti
Sem a Mida Não Dá, de Pedro Carvana e Rao
(com Agência Brasil)