Morre segunda vítima da explosão no Jaguaré, em São Paulo

Publicado em 14/05/2026 às 13:24

Alterado em 14/05/2026 às 16:56

Por Camila Boehm - A explosão corrida no bairro do Jaguaré, que aconteceu na última segunda-feira (11), no bairro Jaguaré, zona oeste de São Paulo deixou mais uma vitima fatal.

A segunda morte em decorrência do incidente foi confirmada nesta quinta-feira (14). Trata-se de Francisco Altino, de 62 anos, morador do bairro que estava internado no Hospital Regional de Osasco e não resistiu aos ferimentos.

Na segunda-feira a Sabesp realizava obras que atingiram uma tubulação de gás, deixando um cheiro forte no bairro. Horas depois, houve a explosão que atingiu dezenas de casas. Outro homem, de 47 anos, morreu no local.

Até o final da noite de quarta-feira (13), foram realizadas 112 vistorias em imóveis da região para avaliar danos e riscos. Destes, 86 imóveis foram liberados aos moradores, enquanto 27 tiveram danos mais graves e estão interditados.

Privatização

Nesta quarta-feira (13), o governador Tarcísio de Freitas visitou a região. A privatização da Sabesp, maior companhia de saneamento do país, foi concluída em 23 de julho de 2024, sob a atual gestão do estado, concluindo um longo processo, com pedidos de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e acusação de desmonte por parte das representações dos trabalhadores.

O Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (Seesp) divulgou nota pública de pesar pela explosão no Jaguaré, repudiando o desmonte técnico do saneamento.

A entidade classificou o caso como uma tragédia que exige apuração rigorosa, além de revisão urgente de políticas de gestão que colocam em risco a segurança dos trabalhadores, a integridade das operações e o interesse público. (com Agência Brasil)

