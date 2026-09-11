Publicado em 11/09/2026 às 12:41

Alterado em 11/09/2026 às 12:41

DIAGNOSTICADO - Ronaldo Caiado, candidato à Presidência pelo PSD, tem pneumonia, revelou tomografia de tórax na noite dessa quinta-feira (10). O exame levou a equipe médica a identificar uma infecção nos pulmões, o que mudou a avaliação inicial do quadro apontado como "Faringite".

Ele está internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. A partir dos novos resultados, o tratamento foi ajustado pela equipe responsável.

Segundo informações divulgadas pela unidade de saúde, Caiado apresenta quadro estável, respira espontaneamente e demonstra boa evolução clínica. O hospital não informou complicações adicionais após a atualização médica.

A internação e a nova conduta seguem sob acompanhamento no hospital paulista. Até o momento, a informação oficial é de resposta positiva ao tratamento e de manutenção da estabilidade do paciente.