Lula diz que EUA devem anunciar novas revogações de tarifas comerciais em breve

Publicado em 03/12/2025 às 08:57

Alterado em 03/12/2025 às 08:58

.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (3) que novas revogações de tarifas comerciais impostas ao Brasil pelos Estados Unidos devem ser anunciadas em breve, após conversar nessa terça por telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Em entrevista à TV Verdes Mares, de Fortaleza, Lula classificou de "extraordinária" a conversa que teve com Trump e disse que o presidente norte-americano é uma pessoa na televisão e uma outra pessoa na conversa pessoal. (com Reuters)