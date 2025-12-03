REGISTRO
Lula diz que EUA devem anunciar novas revogações de tarifas comerciais em breve
Por REGISTRO JB
03/12/2025
Alterado em 03/12/2025 às 08:58
Trump e Lula na Malásia Fot: Ricardo Stuckert
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (3) que novas revogações de tarifas comerciais impostas ao Brasil pelos Estados Unidos devem ser anunciadas em breve, após conversar nessa terça por telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump.
Em entrevista à TV Verdes Mares, de Fortaleza, Lula classificou de "extraordinária" a conversa que teve com Trump e disse que o presidente norte-americano é uma pessoa na televisão e uma outra pessoa na conversa pessoal. (com Reuters)