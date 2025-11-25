Marcada a abertura da primeira exposição do Museu Vassouras

Publicado em 25/11/2025 às 08:26

Alterado em 25/11/2025

MARCADA para dia 6 de dezembro a abertura da exposição inaugural do Museu Vassouras. ''Chegança", com curadoria de Marcelo Campos, celebra os encontros entre arte, território e as múltiplas memórias do Vale do Café. Evento de abertura começará às 10h, com término às 21h. Haverá atividades especiais ao longo dos três dias, com shows, oficinas e muito mais. Mostra irá até 31 de maio de 2026. Acompanhe tudo pelas redes sociais: @museuvassouras.

Clementina de Jesus, que nasceu em Valença, uma das cidades do Vale do Café, território que também abriga o Museu Vassouras, é uma das vozes mais emblemáticas da ancestralidade negra da música brasileira. Na exposição inaugural Chegança, um acervo dedicado à sua trajetória ganha vida, convidando o público a ouvir, sentir e reconhecer suas raízes.