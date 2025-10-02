Milton Nascimento, 82, é diagnosticado com demência

Cantor e compositor começou a apresentar dificuldades motoras, episódios de confusão mental e lapsos de memória

02/10/2025

Alterado em 02/10/2025 às 10:50

Por Julinho Bittencourt - O cantor e compositor Milton Nascimento, de 82 anos, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), informou a revista Piauí nesta quinta-feira (2). A família percebeu os primeiros sinais da doença no início de 2025, quando o artista começou a apresentar dificuldades motoras, episódios de confusão mental e lapsos de memória.

Segundo a publicação, o filho do músico, Augusto Nascimento, relatou que buscou orientação médica após notar a piora no quadro cognitivo do pai. Mesmo diante das suspeitas, decidiu realizar uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos ao lado do cantor em maio deste ano. “Quando vi que o meu pai apresentava uma piora brusca, perguntei ao médico se seria uma loucura viajar com ele. Ele disse que não, então fomos”, contou Augusto. Poucas semanas após o retorno, veio a confirmação do diagnóstico.

O que é a DCL

A demência por corpos de Lewy é considerada a terceira forma mais comum de demência, atrás apenas do Alzheimer e da demência vascular. A condição ocorre pelo acúmulo anormal de proteínas chamadas corpos de Lewy no cérebro, que comprometem a comunicação entre os neurônios e levam à sua degeneração.

Os sintomas podem incluir prejuízos na cognição, dificuldades motoras, alterações de comportamento e até alucinações. Por isso, muitas vezes a DCL é confundida com Alzheimer ou Parkinson.

Embora ainda não exista cura, tratamentos com medicamentos e terapias de apoio ajudam a controlar os sintomas e garantir melhor qualidade de vida aos pacientes.