Berta Loran, imortalizada na Escolinha do Professor Raimundo, morre aos 99 anos

Publicado em 29/09/2025 às 10:31

Alterado em 29/09/2025 às 15:33

Plinio Teodoro - Imortalizada com a personagem Manuela D’Além Mar, da Escolinha do Professor Raimundo, e a empregada Frosina, da novela Amor com Amor Se Paga, a atriz Berta Loran morreu na noite desde domingo (28), aos 99 anos, em um hospital particular em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Nascida em Varsóvia, na Polônia, a atriz, de origem judaica, chegou ao Brasil com 9 anos e tinha mais de 70 anos de carreira na teledramaturgia, com a maioria dos personagens dedicados ao humor.

“Nasci na Rua Mila, 53, onde se formaria o Gueto de Varsóvia. Dividi um quarto com 14 parentes, entre pai, mãe, irmãos, avós, tios e dois funcionários a trabalhar na alfaiataria em troca de comida. Meu pai dormia num sofá com as molas todas de fora. Alimento barato era batata e repolho. Minha mãe fazia uma sopa com muito alho e cebola e à noite era uma peidaria daquelas. Eu ria", contou em entrevista em 2016 à revista Carta Capital.

Além da "Escolinha" e de Amor com Amor Se Paga, Bert Loran fez uma longa carreira na TV Globo em programas humorísticos como Riso Sinal Aberto (1966), Balança Mas Não Cai (1968), Faça Humor, Não Faça Guerra (1970), Satiricom (1973), Planeta dos Homens (1976), Zorra Total (1999) e A Grande Família (2012).

Ela ainda atuou nas novelas Cambalacho (1986), Cama de Gato (2010), a segunda versão de Ti-Ti-Ti (2011), Cordel Encantado (2011) e A Dona do Pedaço (2019).

Casada por quatro vezes, ela fez dois abortos no primeiro casamento, com Suchar Handfuss, ator judeu radicado em Buenos Aires. Ela dizia ter feito o procedimento por não amar o marido, 31 anos mais velho que ela.

Em seu segundo casamento, com o comerciante de ascendência polonesa Júlio Marcos Jacoba, Berta tentou engravidar, mas teve uma infecção uterina que resultou em uma histerectomia em 1966. O casal separou-se em 1988. De 1990 a 2016 foi casada com o cantor Paulo de Carvalho, e desde 2017 está em seu quarto casamento com o ator Claudionor Vergueiro.