DECRETADA a prisão de Sarkozy, ex-presidente da França, após nova condenação

Publicado em 25/09/2025 às 10:07

Alterado em 25/09/2025 às 10:07

O ex-presidente conservador Nicolas Sarkozy deverá entrar em breve na prisão, depois que a Justiça francesa o condenou nesta quinta-feira (25) a uma pena de cinco anos de prisão no caso sobre o suposto financiamento ilegal de sua campanha eleitoral de 2007 por parte da Líbia.

Sarkozy, 70 anos, está prestes a ser o primeiro ex-presidente francês a ser levado para uma prisão, já que o tribunal de Paris solicitou a aplicação provisória da pena. A Justiça deve comunicar nas próximas semanas a data do início do cumprimento da pena.

A condenação por associação criminosa segue outras duas por corrupção, tráfico de influência e financiamento ilegal de campanha em 2012, uma das quais provocou a perda da principal distinção francesa, a Legião de Honra. Sarkozy nunca passou um dia na prisão.

"Vou dormir na prisão com a cabeça erguida. Sou inocente", reagiu o ex-presidente (2007-2012), quem considerou sua condenação de "extrema gravidade para o Estado de Direito" e chamou a sentença de "injustiça insuportável".

"O ódio não tem limites", acrescentou.

Sarkozy anunciou que vai apresentar recurso, mas isto não o livrará de ser levado para a prisão. O ex-presidente compareceu ao tribunal acompanhado de sua esposa, a modelo, cantora e atriz Carla Bruni-Sarkozy, e de três de seus filhos.