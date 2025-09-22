REGISTRO
Juliana Rosa lança livro no Rio
A jornalista Juliana Rosa, comentarista de economia do Grupo Bandeirantes, lançou no Rio de Janeiro o livro “De galinha a gavião: como impulsionar o voo da economia brasileira” (Editora Nova Fronteira). O evento aconteceu na Janela Livraria, no Shopping da Gávea, com direito a bate-papo entre a autora e o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan. Foi intenso o vaivém de pessoas pelo local. Entre os presentes, estavam Gustavo Franco, economista e ex-presidente do Banco Central do Brasil; Edmar Bacha, economista, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras; a apresentadora Maria Beltrão; a escritora Thalita Rebouças; e o economista Fabio Giambiagi.
Com linguagem acessível, a obra traduz os principais entraves da economia brasileira e reúne entrevistas com especialistas como Gabriel Galípolo, Ricardo Paes de Barros, Ana Paula Vescovi, Bernard Appy e Zeina Latif. O livro – que já foi lançado também em São Paulo e em Brasília – busca aproximar o público dos debates econômicos e discutir caminhos para o desenvolvimento do país.