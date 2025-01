Morre em Brasília o poeta e compositor Vicente Sá

Publicado em 26/01/2025 às 10:14

Alterado em 26/01/2025 às 10:14

Por Gilberto Costa - "A morte é para os outros, não para os poetas", assevera o poeta Nicholas Behr, cuiabano de nascimento e brasiliense de verso. Ele sabe, no entanto, que "a morte é incontornável, está mais adiante esperando." A certeza da morte faz o poeta criar, "na ilusão, na esperança, de que alguns versos deles vão sobreviver". Na noite desta sexta-feira (24), morreu em Brasília (DF), o poeta Vicente Sá, aos 68 anos, mas a sua poesia, não.

Além de poeta, Vicente Tadeu Maranhão Gomes de Sá era compositor, cronista, romancista, roteirista e jornalista. Natural de Pedreiras (MA), viveu de amores pela capital federal, em especial pelo bairro da Asa Norte.

"Estamos perdendo uma alma genuinamente brasiliense. Ele assumiu Brasília como a sua cidade, como sua musa, como sua fonte de inspiração, como personagem, digamos", avalia Nicolas Behr.

Segundo Behr, Vicente Sá é da geração que "humanizou a maquete", o Plano Piloto projetado pelo urbanista Lúcio Costa e adornada pelos edifícios e monumentos de Oscar Niemayer. A geração que começou a forjar o primeiro movimento cultural genuíno na cidade, ainda nos anos 1970.

Para o maestro Renio Quintas, contemporâneo e também parceiro musical de Vicente Sá, a criação dele foi gestada em "tempos de resistência" à ditadura cívico-militar (1964-1985), com o propósito de que "a construção da epopeia [de Brasília] fosse bem sucedida. Por isso que a gente não foi embora daqui".

Naquele lugar de onde ninguém saiu, foi possível ter encontros "sem posições subalternas" que não aconteceriam em outros lugares, como o do carioca Renio Quintas, que passou a infância "nas areias brancas de Copacabana", e Vicente Sá, do interior do Maranhão. Nas primeiras décadas de Brasília, de acordo com o maestro, "era virtuoso e necessário estudar na mesma escola pública. Não tinha alternativa".

Sem escolha e outras possibilidades, restava criar. "Nós descobrimos, sacamos que se a gente não fizesse, não ia ter nada, não tinha nada. Aí a gente começou a ocupar os espaços. Os artistas começaram a ocupar as galerias, os museus e os teatros. A gente tinha consciência que estávamos fazendo realmente a cidade", recorda-se o violonista Sérgio Duboc e parceiro de canções de Vicente Sá.

Sem fórmula única

Em entrevista à Agência Brasil, Duboc diz que sentirá falta de compor com Vicente Sá. "Me acostumei nos últimos 45 anos a fazer isso." Em tanto tempo de parceria, não tinha fórmula única para os dois trabalharem.

"Às vezes, eu chegava com uma música pronta, ele letrava. Às vezes eu chegava com um pedaço da música, ele letrava esse pedaço e daí me abria outras portas para continuar a música e ele ia junto comigo. Também acontecia de quase na hora de ir embora, eu vinha com uma ideiazinha de música ou ele vinha com uma ideiazinha de letra e saía outra música."

O advogado e poeta Fabrizio Morelo, que compôs com a dupla Duboc e Sá, é grato a Vicente por ser também compositor. "Ele me esperava às vezes para terminar uma música, para ganhar a parceria, sabe? A música estava pronta, ele tinha o verso na cabeça. O verso dele ia ser melhor que o meu, inclusive. Mas ele e o Duboc falavam, ‘vamos esperar’. A bola estava na marca do pênalti, era só empurrar para o gol."

Nas redes sociais e aplicativos de artistas de Brasília circulam neste sábado (25) versos de Vicente Sá, como aqueles em que diz "Quero morrer assim/ cercado de amigos e cachaça/ no colo da eterna companheira/ bonito/ poeta."

Vicente Sá morreu de pneumonia, agravada pelo tratamento contra o câncer. Ele será velado neste domingo (26) no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul) a partir das 10h. "Haverá uma celebração com poetas e músicos. Vamos celebrar a vida e a obra dele", promete o maestro Renio Quintas. (com Agência Brasil)