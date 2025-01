Morre o botafoguense Leo Batista, a voz marcante do esporte brasileiro

Publicado em 19/01/2025 às 16:36

Alterado em 19/01/2025 às 16:36

Com mais de 50 anos de casa na Rede Globo, morreu neste domingo (19), no hospital Rio's D'or, no bairro da Freguesia (RJ), o narrador esportivo "da zebrinha do Fantástico", botafoguense Leo Batista, que muitos chamavam de "seu Léo".

Não tem muito tempo, circulou a notícia de sua internação, por causa de um tumor encontrado no pâncreas.

Seu Léo deixa uma numerosa família de fãs e admiradores.