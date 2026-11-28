Presidente reconhece que cometeu uma gafe e tenta encerrar a controvérsia gerada pela declaração

Publicado em 28/11/2026 às 11:30

Alterado em 28/11/2026 às 16:29

O presidente Lula dedicou alguns instantes de sua transmissão ao vivo pela internet, neste sábado (28), ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O petista pediu desculpas pela declaração infeliz feita nessa sexta-feira, no Rio, sobre o estado de saúde do tucano, que vive recluso atualmente. Lula falou que exagerou no que disse sobre o ex-adversário político.

Fernando Henrique sofre de Alzheimer e Lula, tendo visitado o colega em casa, disse a idosos os quais encontrou nessa sexta, tentando motiva-los a se cuidar, que FHC "não conhece mais ninguém" e é um "morto-vivo".

Durante "live" com André Janones, Lula afirmou que cometeu “uma gafe muito ruim”, e disse que não queria "causar constrangimento à família de FHC". O presidente pediu desculpas a Paulo Henrique, filho do ex-presidente, aos familiares e ao povo brasileiro.

Reação da Fundação FHC

Antes do pedido de desculpas, em nota, a Fundação Henrique Cardoso já havia contestado as palavras de Lula, afirmando que "não correspondem aos fatos". A nota informa que o último encontro entre os dois ocorreu em 2024, na celebração dos 30 anos do Plano Real.



