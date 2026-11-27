Ideia apresentada no Rio prevê espaços abertos, com atividades e atendimento médico, em parceria com prefeituras

Publicado em 27/11/2026 às 18:11

Alterado em 27/11/2026 às 18:11

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (27) que pretende criar espaços de convivência voltados para idosos, com estrutura para atividades físicas, música, lazer e atendimento médico. A ideia, segundo ele, não é construir asilos, mas locais abertos para uso livre, em que a pessoa possa entrar e sair quando quiser.

Lula explicou que o projeto depende de convênios com prefeituras e reconheceu que a execução não será simples. A proposta, no entanto, é oferecer um ambiente mais ativo e acolhedor, em que idosos possam nadar, cantar, brincar, descansar ou buscar atendimento de saúde, conforme a necessidade.

Visita ao HUGG e ao programa Renascer

As declarações foram dadas durante visita ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), no Rio de Janeiro. No local, o presidente conheceu as atividades do Renascer, programa de extensão, ensino e pesquisa da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), dedicado à promoção da saúde e da qualidade de vida da pessoa idosa.

A agenda também serviu para reforçar o discurso do governo sobre políticas públicas voltadas ao envelhecimento da população. Lula destacou que iniciativas como essa podem ampliar o acesso a cuidado, convivência e bem-estar em um mesmo espaço, aproximando a rede pública das necessidades dos idosos.

Reconhecimento aos idosos que foram votar

Durante o compromisso, Lula também agradeceu aos idosos que saíram de casa, mesmo com saúde frágil e dificuldades de mobilidade, para votar no segundo turno. A participação desse público foi considerada importante pela campanha do presidente na disputa contra Flávio Bolsonaro (PL).

Ele relatou ter se emocionado com um vídeo que circulou nas redes sociais mostrando eleitores idosos indo às urnas em condições difíceis, inclusive pessoas carregadas por familiares ou transportadas em macas. Segundo Lula, foram imagens que o fizeram chorar como poucas vezes na vida.