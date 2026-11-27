O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (27) que o governo federal fará ajustes nos programas sociais para evitar que benefícios sejam pagos a pessoas sem direito. Segundo ele, a intenção não é cortar o que é destinado ao povo pobre ou à educação, mas corrigir distorções que comprometem a distribuição dos recursos.

Lula disse que há casos de cadastros irregulares e citou, de forma geral, situações em que pessoas recebem ajuda indevidamente enquanto outras, que realmente precisariam do auxílio, ficam de fora. Para o presidente, esse desequilíbrio precisa ser enfrentado com revisão e controle.

Discurso reforça foco na economia

Ao falar com estudantes em Niterói (RJ), Lula também abordou a economia e defendeu a industrialização como caminho para o crescimento do país. Ele afirmou que o governo deverá ter mais disciplina no uso do dinheiro público, com foco em gastar os recursos de forma correta e evitar desperdícios.

O presidente destacou que o Brasil precisa crescer sem comprometer áreas estratégicas, e reiterou que a educação seguirá protegida. Entre os compromissos citados, Lula mencionou o investimento em escolas de tempo integral e disse que o setor educacional continuará intacto.

Agradecimento aos estudantes da UFF

Durante a visita, Lula também agradeceu aos estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF) pelo ato realizado logo após o primeiro turno das eleições. Ele afirmou que a mobilização em Niterói ajudou a impulsionar a virada de sua campanha, que se consolidou no segundo turno.

O presidente disse que a movimentação estudantil foi um exemplo de consciência política e lembrou que a reação começou na Faculdade de Direito da UFF, ganhando força em outras cidades do país. Para ele, a participação da juventude teve papel importante no cenário eleitoral.

Nome para a Fazenda repercute no mercado

Na véspera, o Palácio do Planalto confirmou a escolha do banqueiro Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda no próximo mandato de Lula, que começa em janeiro. Atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, ele teve o nome bem recebido pelo mercado financeiro.

A indicação foi interpretada como um sinal de confiança do setor e reforça a expectativa em torno da equipe econômica do novo governo. A escolha ganhou destaque por unir um nome conhecido do sistema financeiro à condução da política econômica.

Vídeo