Relatoria aponta lacuna na legislação para punir etapas anteriores a prejuízos bilionários no mercado

Publicado em 25/11/2026 às 11:48

Alterado em 25/11/2026 às 11:48

[Os donos da Americanas] Jorge Paulo Lemann entre seus sócios Sicupira (à esquerda) e Marcel Telles Reprodução

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (25) um projeto de lei que cria o crime de fraude contábil para casos envolvendo empresas com ações na bolsa. A proposta foi apresentada em 2023, no contexto do escândalo das Lojas Americanas, e busca preencher uma lacuna na legislação para punir práticas usadas para esconder a real situação financeira de companhias de capital aberto.

Com a aprovação em caráter terminativo, o texto pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para levar a matéria ao plenário do Senado. A medida é vista como uma resposta ao impacto do caso, que envolveu suspeitas de fraudes bilionárias e afetou investidores, trabalhadores e a confiança no mercado.

O que muda com o novo tipo penal

O projeto prevê pena de dois a seis anos de prisão, além de multa, para quem fraudar a contabilidade ou apresentar documentos falsos à auditoria independente. Estão incluídas condutas como inserir operações inexistentes, lançar dados inexatos ou deixar de registrar operações que realmente aconteceram.

Além da pena base, o juiz poderá aumentar a punição de metade até o dobro, levando em conta a magnitude dos prejuízos, a vantagem ilícita obtida, o grau de abalo na confiança do mercado financeiro e o número de vítimas atingidas pela fraude.

Argumentos e próximos passos

Na justificativa do projeto, a senadora Augusta Brito afirmou que os crimes hoje previstos na legislação não são suficientes para punir etapas anteriores de fraudes que podem causar danos sociais e econômicos relevantes. Segundo o parecer, a ausência de tipificação específica dificulta a responsabilização adequada em casos como o das Lojas Americanas.

O relatório foi apresentado pelo senador Oriovisto Guimarães e aprovado sem necessidade de nova votação imediata no plenário do Senado. Agora, a proposta depende do andamento na Câmara dos Deputados para avançar no processo legislativo.