Equipe econômica quer dar mais clareza às exceções das regras fiscais e evitar uma solução ampla e imediata

Publicado em 25/11/2026 às 08:23

Alterado em 25/11/2026 às 08:35

INFORME JB: O presidente Lula se reuniu com o ex-ministro Haddad, da Fazenda, nessa terça-feira, e a participação do ex-candidato ao governo de São Paulo no 'Lula 4' já ficou definida, apesar de notícias contrárias: Haddad deve assumir a Casa Civil, o que ficou definido quando do desligamento dele do ministério para a disputa paulista, e Lula não é afeito a descumprir acordos com aliados Foto: Ricardo Stuckert/PR

A equipe econômica pretende enviar ao Congresso, já na próxima semana, uma nova Proposta de Emenda à Constituição apensada ao ajuste fiscal, dependendo apenas da liberação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Documento deve concentrar o resultado das discussões sobre despesas obrigatórias e sobre quais gastos permanecerão fora do arcabouço fiscal.

A decisão de avançar agora também foi influenciada pela leitura de que o momento político é mais favorável. A aprovação, na Câmara, de um projeto de lei complementar com medidas fiscais reforçou a confiança do governo, embora a tramitação de uma PEC exija maioria muito mais alta e votação em dois turnos em cada Casa.

Estratégia é aprovar em etapas

A orientação do Planalto é evitar uma solução ampla e imediata. Em vez de apostar em uma grande reforma, a equipe econômica quer construir o ajuste por meio de passos menores, mas contínuos, para dar mais consistência à política fiscal e ampliar a credibilidade no médio e longo prazos.

Um dos objetivos é sinalizar contenção de gastos sem abrir mão da revisão periódica das políticas sociais. A discussão sobre uma eventual flexibilização interna entre Saúde e Educação no arcabouço chegou a ser considerada, mas não deve entrar neste momento.

Pressão política e visão do mercado

O governo também leva em conta o cenário de 2027, quando o Congresso pode se tornar menos amigável à atual gestão. Por isso, a avaliação interna é de que é melhor encaminhar agora uma proposta que delimite com mais clareza o espaço das despesas excluídas das regras fiscais.

Embora parte do mercado veja as medidas como insuficientes, integrantes da equipe econômica afirmam que houve uma vitória política importante diante da resistência de alas mais refratárias do próprio PT. A aposta é que, com o tempo, a sequência de medidas fortaleça a percepção de responsabilidade fiscal. (reportagem ampliada com informações da Agência Estado)