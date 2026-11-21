Presidente disse que o projeto não vai tirar recursos dos mais pobres e também comentou Previdência, salário mínimo, idosos e tarifa zero

Publicado em 21/11/2026 às 11:35

Alterado em 21/11/2026 às 15:55

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu neste sábado (21), em live nas redes sociais, o projeto de ajuste fiscal do governo e criticou o mercado financeiro por, segundo ele, questionar a seriedade da administração federal no trato com o gasto público. O texto já foi aprovado pelo Senado e será analisado na próxima semana pela Câmara dos Deputados.

Segundo Lula, a proposta busca reduzir despesas e ampliar a arrecadação, com previsão de economia entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027 aos cofres públicos federais. Ele afirmou que a medida não deve retirar recursos dos mais pobres e disse que parte do ajuste virá da revisão de isenções fiscais e de limitações nas compensações tributárias para grandes empresas.

Críticas à Faria Lima e defesa da governança do orçamento

Durante a transmissão, comandada pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), o presidente disse que conhece bem as cobranças do setor financeiro e afirmou que não aceitará ataques à sua gestão. Ele também rebateu críticas de lideranças da própria esquerda, que nos últimos dias questionaram o ajuste por prever redução de despesas do governo.

Lula reforçou que o objetivo do texto é garantir governabilidade e controle do orçamento da União no próximo ano. Na avaliação do presidente, sem essa organização fiscal, o governo perde capacidade de execução e de coordenação das políticas públicas.

Previdência, salário mínimo e foco nos idosos

Ao responder perguntas enviadas para a live, Lula negou que seu próximo governo vá aumentar a idade mínima para aposentadoria, mas defendeu fiscalização rigorosa para combater irregularidades na Previdência Social. Ele afirmou que o salário mínimo seguirá sendo reajustado acima da inflação e disse que, sem essa política, o piso nacional estaria hoje em um valor bem menor.

O presidente também anunciou a intenção de criar um ministério voltado à população idosa. Segundo ele, a ideia é discutir políticas de cuidado e convivência para a terceira idade, com centros de lazer e sem a proposta de transformar o serviço em asilo.

Tarifa zero e nova estratégia de comunicação

Na live, Lula ainda defendeu a proposta de tarifa zero no transporte público aos fins de semana, apresentada durante a campanha eleitoral. O governo já enviou ao Congresso uma Proposta de Emenda Constitucional que prevê a gratuidade nesses dias, com financiamento parcial por meio de emendas parlamentares impositivas.

A transmissão fez parte da estratégia de comunicação do Planalto, que tem usado os encontros digitais para falar diretamente com apoiadores. A gravação ocorreu na Granja do Torto, residência oficial da Presidência, nos arredores de Brasília. (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)