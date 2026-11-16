Nas Filipinas, Lula diz que Brasil quer exportar conhecimento e não apenas commodities

Presidente ressaltou investimentos em ciência, indústria digital, minerais críticos, terras raras e inovação para o desenvolvimento do país

Publicado em 16/11/2026 às 08:19

Alterado em 16/11/2026 às 08:23

Em Manila, nas Filipinas, nesse sábado (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já viaja de volta ao Brasil, tendo feito escala de última hora na Espanha, onde se encontrou com o primeiro ministro Pedro Sánchez, afirmou que o Brasil quer se tornar um parceiro definitivo da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Segundo ele, a meta é duplicar o comércio entre as partes, ampliar tanto as exportações quanto as importações e diversificar as relações econômicas para reduzir a dependência de um único mercado.

Lula também destacou a relação com as Filipinas, país com cerca de 87 milhões de habitantes, e disse que há espaço para aprofundar a cooperação nas áreas de agricultura e defesa. O presidente afirmou que ainda existem pendências a serem resolvidas para que Brasil e Filipinas vendam e comprem mais entre si.

Multilateralismo e diversificação de parceiros

Durante a declaração à imprensa, Lula relacionou a aproximação com a ASEAN ao cenário internacional recente, citando o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Para ele, o episódio reforçou a necessidade de buscar novos parceiros comerciais e mostrou que o multilateralismo é mais eficiente do que o unilateralismo.

O presidente afirmou que a política de diversificação já trouxe resultados para o Brasil, com aumento das trocas comerciais com países como China, Indonésia, Alemanha e Vietnã. Segundo ele, a ampliação das parcerias internacionais também fortalece o superávit comercial brasileiro e abre espaço para crescimento em mercados com grande potencial.

Clima, florestas e o fundo TFFF

Na agenda climática, Lula comentou os debates da COP31, na Turquia, e disse que o Brasil tem autoridade moral para liderar propostas ambientais. Ele afirmou que o país apresentou um roteiro para reduzir o uso de combustíveis fósseis e defendeu a expansão dos biocombustíveis, citando o uso de etanol e biodiesel na matriz energética brasileira.

O presidente também falou sobre o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF, que descreveu como uma inovação financeira. Em vez de doações, o mecanismo pretende atrair investimentos, gerando parte dos lucros para países com florestas preservadas. Lula disse ainda que o Brasil conseguiu reduzir o desmatamento em todos os biomas e pode chegar a 2030 com desmatamento zero.

Tecnologia, indústria e futuro do Brasil

Lula defendeu maior transferência de tecnologia em áreas nas quais o Brasil já tem experiência, especialmente na produção agrícola, com destaque para a atuação da Embrapa. Ele argumentou que o país deve oferecer conhecimento ao mundo e não apenas pedir cooperação.

O presidente também enfatizou o potencial brasileiro em transição energética, minerais críticos e terras raras. Disse que o objetivo é atrair investimentos e parceiros interessados em produzir no Brasil, incluindo baterias e chips, para que o país deixe de ser apenas exportador de commodities e passe a exportar conhecimento, inteligência e produtos de maior valor agregado.

Democracia e projeção internacional

Ao encerrar sua avaliação, Lula afirmou que o Brasil vive um momento de olhar para o futuro, com foco em educação, saúde, crescimento e desenvolvimento. Ele disse que o resultado das eleições mostrou o compromisso da população com a democracia e com a preservação dos direitos conquistados.

O presidente também afirmou ter ficado surpreso com o interesse dos países asiáticos pelo processo eleitoral brasileiro e disse sair da viagem otimista. Para ele, o reconhecimento internacional mostra que o Brasil pode contribuir para salvar o multilateralismo, a democracia e a participação da sociedade nas decisões. (reportagem ampliada com informações da Comunicação da Presidência)