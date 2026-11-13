Lula chega à Ásia para fortalecer comércio e parcerias internacionais

Itamaraty afirma que a missão busca novas oportunidades para investimentos e maior aproximação com países asiáticos

Publicado em 13/11/2026 às 10:00

Alterado em 13/11/2026 às 12:10

Lula chega às Filipinas para agenda oficial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está nas Filipinas nesta sexta-feira (13) para uma visita oficial que terá seus principais compromissos nos dias 14 e 15. A viagem inclui participação como convidado da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), bloco com o qual o Brasil quer ampliar a relação diplomática e econômica.

Nas redes sociais, Lula afirmou que a missão tem como foco fortalecer relações entre os países e ampliar oportunidades de investimento. Além da presença na cúpula regional, ele também deve cumprir reuniões bilaterais e se encontrar com o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr.

Brasil quer avançar no relacionamento com a Asean

O governo brasileiro formalizou em janeiro o pedido para elevar o status do país no bloco, passando de Parceiro de Diálogo Setorial para Parceiro de Diálogo, que é o nível mais alto de engajamento. Se a solicitação for aceita, o Brasil entrará em um grupo que reúne países como Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão.

A movimentação integra a estratégia do Planalto de aproximar o Brasil de mercados asiáticos e ampliar sua presença em fóruns internacionais. A expectativa é que essa relação mais estreita abra novas possibilidades de cooperação e comércio com a região.

Agenda inclui fórum empresarial e reuniões bilaterais

Durante a passagem pelas Filipinas, Lula também participará do Fórum Empresarial Brasil-Filipinas, espaço voltado à discussão de investimentos e parcerias entre empresas dos dois países. O Itamaraty informa que os encontros vão abordar temas ligados a comércio, desenvolvimento e cooperação internacional.

Segundo o governo, a viagem busca abrir novos caminhos para a economia brasileira e reforçar a articulação diplomática com países do Sudeste Asiático. A agenda é tratada como parte do esforço para ampliar mercados e atrair investimentos ao país. (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)