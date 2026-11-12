Lula critica acusações sobre o tríplex do Guarujá, e cobra retratação pública da imprensa

Caso ganhou novo desdobramento com o arquivamento da ação e a definição sobre os recursos do leilão judicial

Publicado em 12/11/2026 às 14:25

Alterado em 12/11/2026 às 14:36

Lula fez a cobrança em transmissão ao vivo pela internet diretamente da Turquia, onde está na COP 31 com, entre outros, o deputado André Janones Foto: reprodução de vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (12) que espera um pedido público de desculpas da imprensa brasileira e de outros responsáveis pelas acusações no caso do tríplex de Guarujá (SP). Durante uma live no canal Exército do Lula, ao lado do deputado federal André Janones, ele disse que passou 580 dias preso afirmando que o apartamento não era seu.

Segundo Lula, a retratação deveria ser feita com o mesmo destaque dado às acusações feitas ao longo dos anos. A transmissão ocorreu a partir da Turquia, onde o presidente participa da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP31.

Decisão da Justiça sobre os valores do leilão

Na semana passada, a Justiça Federal determinou que o dinheiro obtido com o leilão do tríplex, realizado em 2018, seja entregue ao grupo da empreiteira OAS. O valor, de R$ 2,4 milhões, estava depositado em conta judicial na Caixa. O juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, considerou que não havia investigação em curso nem outro motivo jurídico para manter a retenção.

O pedido da OAS para reaver os recursos foi acolhido com apoio do Ministério Público Federal, que concordou com a liberação da quantia. Após os procedimentos legais, a transferência deve ser concluída em favor da empreiteira.

Como o caso do tríplex avançou na Justiça

O apartamento no Edifício Solaris, na orla de Guarujá, foi apontado pela força-tarefa da Lava Jato como propriedade de Lula, embora continuasse registrado como patrimônio da OAS. A acusação sustentava que o imóvel teria sido destinado ao presidente como vantagem indevida em troca de favorecimento em contratos com a Petrobras.

O caso levou à condenação de Lula, que ficou preso entre abril de 2018 e novembro de 2019. Mais tarde, as decisões contra ele foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, que identificou nulidades no processo e nas decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba.

Arquivamento e desfecho do processo

Após a anulação, o STF determinou que a apuração fosse reiniciada em Brasília. No entanto, o Ministério Público Federal pediu o arquivamento porque o prazo legal para punição dos supostos crimes havia expirado, e a ação acabou sendo encerrada.

Com isso, a Justiça Federal acolheu o entendimento de que não havia base para manter a retenção dos recursos do leilão. O caso, que marcou a trajetória política e judicial de Lula, volta agora ao debate público após a nova manifestação do presidente sobre as acusações que enfrentou.(com informações da Agência Brasil)



