Lula diz que falta de consenso não pode barrar avanços climáticos na COP31

Presidente criticou ataques à ciência, cobrou ações dos países ricos e vinculou a defesa da sustentabilidade ao projeto de nação do Brasil

Publicado em 11/11/2026 às 12:06

O presidente discursou na manhã desta quarta-feira na COP 31 Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (11) que a falta de consenso não pode se tornar um obstáculo para os avanços climáticos. A declaração foi feita na sessão de abertura da Cúpula de Líderes da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Antália, na Turquia.

Em seu discurso, Lula criticou os ataques à ciência e ao multilateralismo e disse que não é por acaso que a incorporação das contribuições do IPCC ao processo negociador da COP esteja em xeque. Para ele, os acordos climáticos são alvos frequentes de forças reacionárias e precisam ser preservados como parte central da governança internacional.

Crítica aos países ricos e defesa do multilateralismo

Lula afirmou que, nas COPs, todas as nações participam em pé de igualdade, ao contrário de outros fóruns internacionais em que o poder econômico e o direito de veto criam desequilíbrios. Segundo o presidente, sabotar o regime climático significa enfraquecer o que o sistema multilateral tem de melhor.

Ele também disse que, em tempos de polarização, a diplomacia precisa ser capaz de abrir caminhos onde portas se fecham. Para o presidente, a crise climática é uma crise de injustiças, e os países ricos, que se desenvolveram às custas do planeta, devem cumprir os compromissos assumidos nas negociações ambientais.

Eleições no Brasil e sustentabilidade

Ao comentar as eleições presidenciais no Brasil, realizadas duas semanas antes, Lula afirmou que a reeleição não representou a vitória de um partido ou de um candidato, mas a escolha de um projeto de nação baseado na sustentabilidade. Ele disse que o povo brasileiro se mobilizou em defesa da democracia e contra os que negam as evidências da ciência.

Na avaliação do presidente, essa escolha também protege a maior floresta tropical do mundo, a maior biodiversidade e a maior reserva de água doce do planeta. O discurso reforçou a ligação entre a agenda ambiental brasileira e a posição do país nas negociações globais sobre o clima.

A íntegra do discurso do presidente Lula

"Eu quero cumprimentar o presidente Erdogan [Recep Tayyip, da Turquia] pela calorosa recepção à minha delegação e à delegação de todos os participantes. Quero, da mesma forma, dizer ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que a sua passagem pela Secretaria-Geral será inesquecível para as pessoas que defendem a democracia e defendem a questão climática.

Quero parabenizar os chefes de Estado e de Governo que estão presentes; Murat Kurum, presidente da COP31 e ministro do Meio Ambiente, Urbanização e Mudanças Climáticas da Turquia; chefes de organizações internacionais; meus amigos e minhas amigas.

É uma enorme satisfação estar nesta sessão de abertura.

Realizar a COP31 na Turquia tem enorme significado simbólico.

Em um momento em que divisões geopolíticas ressurgem em todo o mundo, nada mais apropriado que esta reunião ocorra em um país onde, há milênios, diferentes povos e culturas se aproximam.

Nos próximos dias, a missão de Antália não será apenas servir de ponte entre perspectivas distintas.

Estará nas mãos da COP31 devolver à mudança do clima a atenção que ela merece.

Há um ano, o planeta saiu da COP30 revigorado.

O coração da Amazônia pulsou com a maior participação popular da história das conferências do clima.

Pela primeira vez, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e todos aqueles que têm a floresta como casa ou causa ganharam protagonismo.

Suas vozes foram ouvidas pelas delegações, que reconheceram a necessidade de passar da negociação à implementação.

Mas, no percurso de Belém a Antália, esse ímpeto arrefeceu.

No início deste ano, a mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais.

Nas reuniões do G7 e do G20, foros que reúnem os maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa, a preocupação se tornou silêncio.

Passamos a falar mais de armas e tarifas do que sobrevivência das futuras gerações.

A transição energética passou a ser vista por alguns como um empecilho à segurança e à prosperidade das nações.

Com as guerras e a inflação batendo à porta hoje, fica mais difícil pensar na catástrofe climática de amanhã.

Mas o planeta não pode ficar à mercê de disputas hegemônicas.

Secas, enchentes, incêndios e a elevação do nível do mar já fazem parte da realidade de milhões de pessoas.

Famílias perdem vidas, casas, empregos e meios de subsistência.

Desastres provocam deslocamentos que se somam aos motivados por conflitos armados ou fatores econômicos.

Em Belém, eu disse que a COP30 seria a COP da verdade.

O Brasil convidou a comunidade internacional a dizer, em alto e bom som, se acreditava ou não nos cientistas.

Se confiava ou não nas instituições multilaterais.

Mas a ciência e o multilateralismo continuam sob ataque.

Não é por acaso que a incorporação das contribuições do IPCC ao processo negociador da COP esteja em xeque.

Nem é coincidência que os acordos climáticos sejam os alvos favoritos de forças reacionárias.

Nas COPs, todas as nações participam em pé de igualdade.

Em outros foros, o privilégio do veto e o poder do dinheiro desequilibram a balança.

Sabotar o regime climático é destruir o que o sistema multilateral tem de melhor.

Mas a falta de consenso não pode se tornar um obstáculo para avanços.

Em tempos de polarização, a diplomacia precisa saber abrir janelas onde portas se fecham.

Trago, hoje, cinco mensagens, inspiradas em iniciativas que o Brasil impulsionou nos planos internacional e nacional.

A primeira mensagem tem relação com os três mapas do caminho que Belém deixou como legados.

Esses mapas ajudarão o mundo a cumprir tarefas imprescindíveis:

• assegurar que o financiamento climático atinja 1,3 trilhão de dólares por ano;

• promover a transição dos combustíveis fósseis para outras fontes de energia;

• parar e reverter o desmatamento.

Contamos com a liderança da Turquia e da Austrália para garantir que as recomendações contidas nesses documentos sejam difundidas e incorporadas ao próximo Balanço Global.

O Brasil vai fazer a sua parte adotando mapas do caminho nacionais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e eliminar o desmatamento e a degradação da floresta.

Também seguiremos promovendo nossas plataformas de investimentos sustentáveis, que já mobilizam bilhões de dólares em capital público e privado.

A segunda mensagem diz respeito ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o famoso TFFF.

Belém também deixou a lição de que soluções inovadoras são possíveis quando há vontade política.

O TFFF conseguiu angariar o apoio de dezenas de países e está perto de reunir os investimentos necessários a iniciar sua operação.

O apoio de novos parceiros é bem-vindo para que o mecanismo atinja seu pleno potencial.

A terceira mensagem reforça a urgência de ampliar as metas de redução de emissões.

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, uma elevação média de um grau e meio na temperatura da Terra já é inevitável.

As Contribuições Nacionalmente Determinadas continuam sendo a principal ferramenta para combater a mudança do clima.

Mas, mesmo se cumpridas as NDCs atuais, caminhamos para um aumento de 2,8 graus.

É imperativo pensar em novas estratégias para acelerar a transição energética.

As propostas da COP31 de avançar na eletrificação e reduzir a geração de resíduos complementam o objetivo da COP30 de ampliar o uso de combustíveis sustentáveis.

O Brasil é prova de que é possível fazer a economia crescer e mitigar o aquecimento global.

Caminhamos para nos tornar a oitava economia do mundo ao mesmo tempo em que reduzimos as emissões de gases do efeito estufa em 42% desde 2005.

Evitamos que 560 milhões de toneladas de carbono fossem emitidas na atmosfera entre 2022 e 2024.

A quarta mensagem tem a ver com o papel das florestas.

Como guardião da maior floresta tropical do planeta, o Brasil segue liderando pelo exemplo.

O desmatamento teve diminuição histórica em todos os nossos biomas.

Apenas na região amazônica, a queda foi de 71% entre 2022 e 2026.

A quinta e última mensagem diz respeito à relevância da cooperação internacional para a preservação da Floresta Amazônica.

O Brasil retomou o Fundo Amazônia em 2023.

Tivemos, no ano passado, recorde histórico de aprovação de projetos, que beneficiaram 3 em cada 4 municípios amazônicos.

A colaboração de países parceiros evidencia que a ação global pode ter importante impacto local.

Queridas amigas e amigos, senhoras e senhores,

A crise climática é, também, uma crise de injustiças.

Injustiças de classe, gênero e raça e injustiças entre os países.

Não faz sentido abandonar o princípio das “responsabilidades comuns - mas diferenciadas”.

Os países ricos se desenvolveram às custas do planeta e devem cumprir seus compromissos.

A próxima COP, em solo africano, representa uma oportunidade histórica de garantir mais recursos para um continente que se encontra estrangulado pelo endividamento.

Amigos e amigas,

O Brasil foi às urnas há duas semanas.

Em uma mobilização sem precedentes, o povo brasileiro empunhou as armas da democracia.

Confrontou aqueles que negam as evidências da ciência.

Que ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo.

Não foi o triunfo de um partido político ou o triunfo de um candidato.

Foi a escolha de um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar.

Dos indígenas que percorreram quilômetros para defender seus territórios.

Dos idosos que saíram de suas casas para evitar retrocessos em conquistas e direitos.

E dos jovens que se levantaram para garantir um amanhã digno para as novas gerações.

Eles mostraram que a luta contra a mudança do clima vai além dos salões diplomáticos.

Ela é travada pelo voto de cada mulher e de cada homem que deseja fazer a diferença.

Que os líderes aqui reunidos estejam à altura daqueles que, em todo o mundo, aspiram a um futuro justo e sustentável.

O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável.

Boa sorte."