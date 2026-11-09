Lula viaja à Turquia para a COP31 com foco em clima e desmatamento

Presidente levará ao evento propostas do Brasil para acelerar a transição energética e ampliar a articulação internacional

Publicado em 09/11/2026 às 10:07

Alterado em 09/11/2026 às 10:35

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta segunda-feira (9) para Antália, na Turquia, onde participará da 31ª Conferência do Clima da ONU, a COP31. A presença brasileira no evento ocorre em meio à tentativa de reforçar a articulação internacional em torno do combate às mudanças climáticas.

Segundo o Palácio do Planalto, a mensagem central de Lula será a defesa do multilateralismo como caminho para enfrentar a crise climática. O governo também pretende apresentar o Mapa do Caminho, documento com diretrizes para diminuir a dependência de combustíveis fósseis e conter o desmatamento.

Brasil entrega presidência da COP30

Na abertura da conferência, o Brasil fará a entrega formal da presidência da COP30, exercida desde o encontro realizado em Belém (PA), em novembro do ano passado. A Turquia ficará com a presidência oficial da COP31, enquanto a Austrália será responsável por conduzir as negociações entre os países participantes.

Lula deve participar da Cúpula de Líderes nos dias 11 e 12, quando se reúnem chefes de Estado de diferentes países. Também está prevista uma fala do presidente no dia 11, em uma sessão aberta a todos os participantes da conferência.

Fundo florestal e agenda bilateral

Entre os compromissos da delegação brasileira está um encontro do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), ao lado de Noruega, Reino Unido e Holanda. A reunião deve oficializar um aporte de US$ 500 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,75 bilhões, para o fundo voltado à preservação das florestas tropicais.

O Itamaraty informou ainda que mais de 15 líderes estrangeiros solicitaram agendas bilaterais com Lula durante o evento. A viagem à Turquia faz parte de uma estratégia para manter o protagonismo brasileiro nas discussões sobre transição energética e combate ao desmatamento.

Negociações climáticas seguem por duas semanas

A COP31 reunirá representantes de quase 200 países, além de cientistas, ambientalistas, empresários e integrantes da sociedade civil. As conversas devem durar duas semanas e tratar de temas como redução do uso de petróleo, gás e carvão, financiamento climático e adaptação aos efeitos do aquecimento global.

Na última terça-feira (3), o governo brasileiro já havia apresentado uma proposta com medidas para reduzir gradualmente a dependência dos combustíveis fósseis e interromper a destruição das florestas até 2030. Após a conferência, Lula seguirá para as Filipinas, onde participará da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

A Conferência das Partes, conhecida como COP, é realizada desde 1995, com exceção de 2020, quando foi suspensa por causa da pandemia. O encontro segue como o principal espaço global de negociação sobre as respostas à mudança do clima. (reportagem ampliada com informações da agência Sputnik Brasil)