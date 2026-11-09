Em pronunciamento de rádio e TV, Lula defende responsabilidade fiscal e mais investimentos públicos

Em pronunciamento à nação neste domingo (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu os votos recebidos na eleição e destacou a mobilização popular nas ruas e nas redes sociais. Segundo ele, a participação de jovens e idosos mostrou força cívica e compromisso com a defesa de direitos, da soberania e do futuro do país.

Lula afirmou que o resultado representa uma vitória da democracia e disse que o novo governo terá mais dinamismo e capacidade de ?????, com foco em promessas de campanha e em uma agenda voltada para reconstrução e desenvolvimento.

Economia, juros e responsabilidade fiscal

Ao tratar da economia, o presidente reafirmou o compromisso com a responsabilidade fiscal, dizendo que o governo vai buscar ampliar investimentos sem desrespeitar as regras fiscais. Ele também mencionou a intenção de elevar os aportes públicos e de criar condições para reduzir a taxa de juros, relacionando essa meta ao fortalecimento da economia popular e dos microempreendedores.

Lula afirmou ainda que o crescimento do país passa pela abertura de mercados internacionais e por investimentos em setores estratégicos, como a economia criativa, digital e verde. Em sua avaliação, o Brasil pode transformar suas riquezas naturais em oportunidades para trabalhadores, empreendedores e para o aumento do desenvolvimento nacional.

Críticas às Big Techs e defesa do processo eleitoral

O presidente criticou as chamadas Big Techs, acusando-as de permitir a circulação de conteúdos falsos durante as eleições e de tentar interferir no processo eleitoral. Para ele, o episódio mostra a necessidade de debater com mais seriedade o papel das plataformas digitais na vida pública e na proteção da democracia.

Em tom conciliatório, Lula disse que o país precisa “construir pontes ao invés de muros” e defendeu um ambiente político mais responsável, com menos desinformação e mais compromisso com o interesse público.

Segurança pública, reforma política e políticas sociais

No campo da segurança, Lula disse que estados e municípios devem atuar de forma integrada com o governo federal no combate ao crime organizado, às milícias e à violência contra mulheres e meninas. Ele informou que pretende propor a criação de um Ministério da Segurança Pública por meio de medida provisória.

O presidente também falou sobre a necessidade de reforma política e do Judiciário, defendendo uma Justiça mais eficaz no enfrentamento à corrupção, ao crime organizado e à sonegação. Além disso, mencionou medidas de curto prazo, como a extinção do imposto sobre produtos da cesta básica e o envio de proposta para zerar a tarifa do transporte público aos fins de semana.

Proteção a crianças, adolescentes e idosos

Lula encerrou o pronunciamento destacando políticas de proteção e cuidado voltadas a crianças, adolescentes e idosos, inclusive no ambiente digital. Segundo ele, o governo pretende ampliar ações sociais e garantir mais atenção a públicos vulneráveis, com uma agenda que una desenvolvimento econômico e proteção social.

Ao final, o presidente reforçou o discurso de um Brasil mais humanista, solidário e fraterno, defendendo crescimento com inclusão, oportunidades e fortalecimento da democracia.