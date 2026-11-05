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Quinta, 05 de Novembro de 2026

POLÍTICA

Em busca do 2º Turno no Rio, Paes parte pra cima da campanha de Douglas Ruas

Ex-prefeito denuncia nas redes sociais práticas espúrias da campanha do PL, inclusive com a impressão de folhetos apócrifos com falsas informações

Por POLÍTICA JB
[email protected]

Publicado em 05/11/2026 às 13:04

Alterado em 05/11/2026 às 13:09

Eduardo Paes Foto: Beth Santos/divulgação

Tags:

2º TURNO

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Douglas Ruas

eduardo paes

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