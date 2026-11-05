POLÍTICA
Em busca do 2º Turno no Rio, Paes parte pra cima da campanha de Douglas Ruas
Ex-prefeito denuncia nas redes sociais práticas espúrias da campanha do PL, inclusive com a impressão de folhetos apócrifos com falsas informações
Por POLÍTICA JB
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Publicado em 05/11/2026 às 13:04
Alterado em 05/11/2026 às 13:09
Eduardo Paes Foto: Beth Santos/divulgação
Fraude atrás de fraude. Não foi só a candidatura fake do Garotinho que eles armaram não. Vê aí o vídeo! https://t.co/jbc7b1ac46— Eduardo Paes (@eduardopaes) November 4, 2026